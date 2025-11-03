La contundencia de Afra Blanco tras la dimisión de Carlos Mazón: "Quería dimitir y no le dejaron ¡¿Quién no le dejó?!"

Los análisis del largo discurso de dimisión de Carlos Mazón se sucedían.

El periodista Joaquín Manso daba por sentada la renuncia, antes de producirse, del que en breve será expresident de la Generalitat, y valoraba el panorama político que tiene por delante la Comunidad Valenciana. Sorprendía su afirmación sobre quien ahora pasa a ser presidente en funciones. Según él, Mazón se va a coger una baja psiquiátrica por consejo profesional, dada la situación de estrés extremo que atravesaría.

Afra Blanco, activista sindical y colaboradora habitual de Espejo Público, valoraba con tono muy crítico la comparecencia de Carlos Mazón, por considerar que deja abiertas y sin respuesta muchas cuestiones.

Hay que recordar que el juicio por la responsabilidad de lo sucedido está en proceso. Este lunes declaraba Maribel Vilaplana, la periodista con la que estuvo Mazón varias horas el día de la DANA. Y el interés del político por mantener el aforamiento sería un punto a tener en cuenta.

"Quería dimitir y no le dejaron, ¡¿Quién?!"

"Pero ¿sigue o no sigue aforado?, pero ¿sigue o no sigue en el Partido Popular?", destacaba Afra.

Por encima de todo subrayaba las palabras de Mazón en las que abordaba una posible dimisión hace tiempo: "Cuando dice que él quería dimitir y no le dejaron, ¿quién no le dejó? ¡¿Quién no le dejó?!".

Hacía una reflexión final en la que cargaba contra Carlos Mazón: "La verdad no devuelve lo perdido, pero la mentira lo hace aún más insoportable. Me parece frívolo. Su intervención me parece frívola cuando lanza acusaciones a otros, cuando no asume responsabilidades. Usted, señor Mazón, ha mentido".

