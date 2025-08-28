Antena 3 LogoAntena3
Manu, cuesta arriba en El Rosco por un error que le condena a una remontada desesperada

El concursante, además de quedarse sin opciones para el bote de 2.050.000 euros, se ha visto ante la misión complicada de superar los 21 aciertos con los que Rosa se ha plantado.

Alberto Mendo
Publicado:

Los duelos entre Manu y Rosa no tienen tregua, cada vez más igualados en El Rosco y esta vez en todo el programa. En esta ocasión, los dos han llegado al cara a cara con la misma cantidad de segundos, con poco margen para lapsus como el de la concursante gallega en el Una de Cuatro reescribiendo el cuento de ‘Pinocho’ y al personaje de Pepito Grillo.

Rosa reescribe el cuento de ‘Pinocho’ con un inesperado giro de guion para Pepito Grillo

Aunque Manu ha comenzado la prueba más acertado, llegando a un parcial de 12-3, Rosa se ha puesto las pilas después para nivelar el duelo. En el resumen que Roberto Leal ha hecho cuando han terminado su primera vuelta, los marcadores estaban muy ajustados: 20-18 a favor de la gallega.

Justo después, ha llegado la jugada que ha supuesto el punto de inflexión. Manu ha cometido un error que no sólo le ha dejado sin opciones del bote de 2.050.000 euros, sino que también la ponía la prueba cuesta arriba. Su remontada era una misión complicada cuando Rosa se ha plantado con 21 aciertos, aunque no imposible. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

