Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por acoso e intimidación antes de Stranger Things 5: "Había páginas de acusaciones"

A menos de un mes del estreno de la temporada 5 de Stranger Things, que marcará el final de la serie, el Daily Mail ha revelado una bomba mediática: Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour antes de que comenzara el rodaje de esta última entrega por acoso e intimidación.

En medio de la promoción de la serie de Netflix, la tensión ha saltado por los aire y, según ha revelado el tabloide británico, la actriz interpuso una queja formal por bullying. Al parecer, la intérprete de Once habría presentado "páginas y páginas de acusaciones" sobre presuntos comportamiento inapropiados en el ámbito laboral por parte del actor que da vida al sheriff Hopper.

Millie Bobby Brown y David Harbour | Getty

Las fuentes citadas aseguran que Netflix abrió una investigación interna que se habría extendido durante meses y que todavía no ha sido esclarecida públicamente. Tal y como han recogido, la denuncia, que no han incluido alegaciones de conducta sexual inapropiada, fue tomada con seriedad dentro de la producción y de momento ni Brown ni Harbour han aparecido juntos en actos promocionales recientes.

Una fuente de la producción ha añadido al medio que "Netflix nunca hará comentarios sobre una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho".

David Harbour y Millie Bobby Brown en la temporada 2 de Stranger Things | Netflix

La noticia llega en un momento en que Harbour se enfrenta a un momento complicado después de que su ex, Lily Allen, haya estallado contra él en su último álbum.

Sin embargo, Daily Mail ha señalado que el actor contó con el apoyo incondicional de su por aquel entonces pareja: "Lily lo apoyó en todo momento. Fueron tiempos muy duros".

La noticia significa un duro revés para los fans del actor, desvelando el contraste con la imagen paternal que tiene en la serie.