La reacción del presidente de los damnificados por la DANA tras la dimisión de Mazón: "No pienso que sea una mala persona"

Tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón, el presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud, Christian Lesaec, ha valorado el discurso del expresidente autonómico y las disculpas que ha pedido a las víctimas del temporal que arrasó la provincia hace un año.

"Habrá que verlo, ha habido un poquito de todo", apuntaba, cuando se le preguntó si aceptaba el perdón de Mazón. Reconoció que el dirigente "se equivocó" y que no cree "que haya sido una mala persona", pero matizó que "no supo ver la capacidad que tenía esa riada ni el daño que iba a hacer".

Para el representante de las familias afectadas, hay una parte de autocrítica acertada en las palabras de Mazón, aunque asegura que aún quedan muchos puntos sin aclarar. Por ejemplo, los primeros avisos de emergencia al 112 que se produjeron "a las tres, a las siete, a las ocho y a las nueve de la mañana". Y, sin embargo, el CECOPI "no se convocó hasta las tres de la tarde".

Alimenta los bulos

Lesaec subraya que eso no debió de pasar, porque las primeras llamadas de los vecinos en la madrugaba alertaban de que el agua ya les llegaba a los tobillos y que no podían salir de sus casas. "Tengo agua en mi casa, tengo la calle que se está llenando, agua por los tobillos, no podemos entrar, no podemos salir", recuerda las palabras de los damnificados.

Sobre las explicaciones de Mazón acerca del conocido episodio de su asistencia a la comida el día de la DANA en 'El Ventorro', el presidente de Horta Sud ha sido tajante: "Muchos bulos, y probablemente sea así, pero si es que lo ha alimentado él".

Falta de sinceridad

Durante todo este año, Mazón ha ido cambiando versiones, primero diciendo que comió con directivos, luego reconociendo que estaba con Maribel, y las últimas informaciones que la acompañó a un parking: "Han hecho de todo excepto una cosa, decir la verdad".

Su asociación ha intentado mantener un diálogo, sin dejarse llevar "por la política de unos y de otros". De hecho, recordó que el propio presidente le ha llamado "un par de veces" y que han buscado reunirse con la Generalitat.

Desconfianza

Sin embargo, también admitió que la desconfianza entre los damnificados ha crecido porque plantea como decirle a sus asociados "No, vamos a reunirnos con el gobierno de Carlos Mazón". Finalmente, ha concluido con una reflexión: "La confianza es esencial y si ya das versiones distintas, lo pierdes todo".

