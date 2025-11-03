Seyran humilla a Ferit ante la prensa: se va con Akin y lo deja solo frente a todos

Suna ha llevado a Ferit a la cafetería para que vea a Seyran. Lo que él no sabía era que todo estaba preparado.

Su mujer estaba sentada con Akin. Parecían una pareja feliz, riendo y mirándose como si nada. Al verlos, lleno de celos, Ferit ha decidido ir hasta ellos para pedir explicaciones cuando la prensa lo ha sorprendido justo en ese momento.

El momento ha sido de máxima tensión. Los tres, ante las cámaras, han vivido minutos de presión. Ferit le ha dicho a su todavía mujer que estaba haciendo el ridículo y ella le ha pedido que no haga una escena delante de los periodistas.

Cuando Seyran se ha visto entre los medios, y con Ferit y Akin, ambos tendiéndole la mano, ha recordado las palabras de Ökkes. Entonces ha tomado una decisión: ha cogido la mano de Akin, dejando tirado y solo a Ferit.

El joven Korhan se ha quedado muy dolido. Para él ha sido un golpe duro; para Suna, una victoria; y para Seyran, una decisión calculada. La prensa ya especula con que Seyran tiene una nueva pareja, y las imágenes no dejan lugar a dudas.

¿Se dará cuenta Ferit de que ha sido manipulado o creerá que Seyran lo ha dejado para siempre?