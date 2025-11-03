Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 4 de noviembre

Laura Moure desvela el secreto mejor guardado de Jorge Fernández: "Tiene un superpoder"

La presentadora del programa no ha podido evitar explicar que su compañero practica una costumbre japonesa denominada ‘Inemuri’.

Laura Moure desvela el secreto mejor guardado de Jorge Fernández: “Tiene un superpoder”

Azahar Flores
Publicado:

En el panel de ¿Sabias qué? de este programa de La ruleta de la suerte hemos tenido de todo. Secretos confesados y una gran pérdida para uno de nuestros concursantes.

Por una parte, José había ganado el gran premio: un móvil valorado en 1.080 euros. Por fin pensábamos que el concursante iba a conseguir sumar dinero en su marcador, pero no ha sido así.

El segoviano ha tenido muy mala suerte cayendo en un Pierde turno. Su compañero Dani ha terminado resolviendo el panel y José ha perdido el gran premio.

Por otro lado, hemos descubierto un secreto de Jorge Fernández gracias a Laura Moure: el presentador practica el “Inemuri”, una respetada práctica japonesa que consiste en echarse una siesta en cualquier sitio.

Laura Moure ha asegurado que: “Tiene un superpoder, pueden ser dos minutos, en cualquier lugar, incluso de pie” ¡Descubre en que lugares se ha quedado dormido Jorge en el vídeo de arriba!

Laura Moure desvela el secreto mejor guardado de Jorge Fernández: “Tiene un superpoder”

Laura Moure desvela el secreto mejor guardado de Jorge Fernández: “Tiene un superpoder”

