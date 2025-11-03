Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 4 de noviembre

“¡Te has hecho un poco de caquita!”: Dani no se arriesga y decide renunciar al Supercomodín

El concursante ha intentado conseguir el Supercomodín, pero se ha arrepentido rápidamente.

“¡Te has hecho un poco de caquita!”: Dani no se arriesga y decide renunciar al Supercomodín

Publicidad

Azahar Flores
Publicado:

Dani se ha arriesgado poco en el panel de La letra oculta en este programa de La ruleta de la suerte. El concursante ha ido demasiado rápido sin pensar en el supercomodín.

El madrileño quería usar el Me lo quedo para robarle ha su compañera los gajos que tenía, sobre todo el Empiezo yo. Jorge Fernández le ha recordado que todavía tenía la posibilidad de conseguir el supercomodín si lograba adivinar la letra oculta.

Nuestro concursante se ha organizado y ha decidido robar primero los gajos y después tirar para probar suerte. Poco después, se ha arrepentido y ha decidido resolver el panel. “Te has hecho un poco de caquita”, le ha dicho Jorge Fernández. ¡Descubre en el vídeo de arriba cuánto dinero se ha llevado!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Laura Moure desvela el secreto mejor guardado de Jorge Fernández: “Tiene un superpoder”

Laura Moure desvela el secreto mejor guardado de Jorge Fernández: “Tiene un superpoder”

“¡Te has hecho un poco de caquita!”: Dani no se arriesga y decide renunciar al Supercomodín

“¡Te has hecho un poco de caquita!”: Dani no se arriesga y decide renunciar al Supercomodín

Sebastián Yatra y María Becerra

“Fue un concierto”: Sebastián Yatra y María Becerra animan a sus talents eliminados en la Gran Batalla

Ordenatriz
Limpieza

Combate la humedad en ventanas, mamparas o cristales: trucos fáciles para deshacerte de las manchas

Estefanía, talent de La Voz
Mejores momentos | Gran Batalla

Las palabras de Joaquina provocaron las lágrimas de esta talent: ¡ninguna podía parar de llorar!

Juan del Val
En la tertulia de actualidad

El ‘ataque’ de Juan del Val contra Roberto Leal: “Así no pueden ser las personas”

El tertuliano de El Hormiguero ha dedicado su ‘polémico’ de la semana al presentador de Pasapalabra y de El Desafío, programa desde el que Juan del Val forma parte del jurado.

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó
Imperdible

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

La colaboradora ha dejado a toda la mesa boquiabierta contando cómo fue el día en el que intentó meter prisa a la policía.

Jessica, concursante de La ruleta de la suerte noche

Más de 67.000 euros en el tercer programa de La ruleta de la suerte noche

Para el majado, pela y pica los dientes de ajo

El truco de Arguiñano para potenciar el sabor de tus platos: el majado que marca la diferencia

María Becerra

María Becerra explica el secreto que le catapultó a la fama: “Había tantas cosas que no me animaba a decirle...”

Publicidad