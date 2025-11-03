“¡Te has hecho un poco de caquita!”: Dani no se arriesga y decide renunciar al Supercomodín

Dani se ha arriesgado poco en el panel de La letra oculta en este programa de La ruleta de la suerte. El concursante ha ido demasiado rápido sin pensar en el supercomodín.

El madrileño quería usar el Me lo quedo para robarle ha su compañera los gajos que tenía, sobre todo el Empiezo yo. Jorge Fernández le ha recordado que todavía tenía la posibilidad de conseguir el supercomodín si lograba adivinar la letra oculta.

Nuestro concursante se ha organizado y ha decidido robar primero los gajos y después tirar para probar suerte. Poco después, se ha arrepentido y ha decidido resolver el panel. “Te has hecho un poco de caquita”, le ha dicho Jorge Fernández. ¡Descubre en el vídeo de arriba cuánto dinero se ha llevado!