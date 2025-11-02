Mejores momentos | Gran Batalla
“Fue un concierto”: Sebastián Yatra y María Becerra animan a sus talents eliminados en la Gran Batalla
El colombiano se ha tenido que despedir de la mitad de sus talents, no sin antes animarlos por la gran actuación que han hecho.
La última Batalla del equipo de Sebastián Yatra tenía todos los alicientes para ser un auténtico espectáculo: era el grupo más numeroso, y solo había dos huecos disponibles para los Asaltos que se quedaron El Gato CHP y Andrés.
Los talents pusieron a todos los presentes en el escenario de pie. Yatra aseguró que “hicieron la mejor presentación de equipo”, y los talents que no pudieron pasar de ronda se mostraron muy orgullosos por “el concierto” que dieron.
Yatra y María Becerra confirmaron esa sensación: esta actuación fue un auténtico concierto, y tanto el coach como su asesora quisieron animar a los jóvenes que veían finalizada su etapa en La Voz, pero que su camino en la música solo acababa de empezar. ¡Dale al play y no te lo pierdas!
