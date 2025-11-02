Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Batalla

“Fue un concierto”: Sebastián Yatra y María Becerra animan a sus talents eliminados en la Gran Batalla

El colombiano se ha tenido que despedir de la mitad de sus talents, no sin antes animarlos por la gran actuación que han hecho.

Sebastián Yatra y María Becerra

Publicidad

Julián López
Publicado:

La última Batalla del equipo de Sebastián Yatra tenía todos los alicientes para ser un auténtico espectáculo: era el grupo más numeroso, y solo había dos huecos disponibles para los Asaltos que se quedaron El Gato CHP y Andrés.

Batalla Yatra

Los talents pusieron a todos los presentes en el escenario de pie. Yatra aseguró que “hicieron la mejor presentación de equipo”, y los talents que no pudieron pasar de ronda se mostraron muy orgullosos por “el concierto” que dieron.

Yatra y María Becerra confirmaron esa sensación: esta actuación fue un auténtico concierto, y tanto el coach como su asesora quisieron animar a los jóvenes que veían finalizada su etapa en La Voz, pero que su camino en la música solo acababa de empezar. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Talents de Malú en La Voz 2025

El flamenco más puro cierra la Gran Batalla de La Voz con una actuación inolvidable

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Sebastián Yatra y María Becerra

“Fue un concierto”: Sebastián Yatra y María Becerra animan a sus talents eliminados en la Gran Batalla

Ordenatriz

Combate la humedad en ventanas, mamparas o cristales: trucos fáciles para deshacerte de las manchas

Estefanía, talent de La Voz

Las palabras de Joaquina provocaron las lágrimas de esta talent: ¡ninguna podía parar de llorar!

Juan del Val
En la tertulia de actualidad

El ‘ataque’ de Juan del Val contra Roberto Leal: “Así no pueden ser las personas”

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó
Imperdible

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

Jessica, concursante de La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

Más de 67.000 euros en el tercer programa de La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche cada vez reparte premios más grandes, la espectacular suma que rompe récords.

Para el majado, pela y pica los dientes de ajo
Válido para muchas recetas

El truco de Arguiñano para potenciar el sabor de tus platos: el majado que marca la diferencia

Aprende a preparar un majado ideal con ajo, perejil y aceite de oliva extra. Un consejo práctico de Karlos Arguiñano para dar sabor y frescura a tus comidas de forma rápida y sencilla.

María Becerra

María Becerra explica el secreto que le catapultó a la fama: “Había tantas cosas que no me animaba a decirle...”

María José Cantudo

El polémico acuerdo entre María José Nieto y la Cantudo tras 25 años de guerra: ¿qué ha pasado con la indemnización?

La ruleta de la suerte noche

Jessica se lleva un espectacular premio de ¡39.350 euros!

Publicidad