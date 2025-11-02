“Fue un concierto”: Sebastián Yatra y María Becerra animan a sus talents eliminados en la Gran Batalla

La última Batalla del equipo de Sebastián Yatra tenía todos los alicientes para ser un auténtico espectáculo: era el grupo más numeroso, y solo había dos huecos disponibles para los Asaltos que se quedaron El Gato CHP y Andrés.

Los talents pusieron a todos los presentes en el escenario de pie. Yatra aseguró que “hicieron la mejor presentación de equipo”, y los talents que no pudieron pasar de ronda se mostraron muy orgullosos por “el concierto” que dieron.

Yatra y María Becerra confirmaron esa sensación: esta actuación fue un auténtico concierto, y tanto el coach como su asesora quisieron animar a los jóvenes que veían finalizada su etapa en La Voz, pero que su camino en la música solo acababa de empezar. ¡Dale al play y no te lo pierdas!