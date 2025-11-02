Stella Banderas desvela sus planes de ser madre con Alex Gruszynski: "Queremos disfrutar de esta nueva etapa"

El pasado 18 de octubre, Stella del Carmen Banderas contrajo matrimonio con Alex Gruszynski en Sardón de Duero (Valladolid) rodeados de sus seres queridos como Antonio Banderas, Melanie Griffith o Dakota Johnson.

La pareja puso el broche de oro a su relación tras conocerse desde los 4 años y darse una segunda oportunidad en 2023 tras una ruptura en 2019.

Stella Banderas y Alex Gruszynski | Gtres

Uno de los detalles más comentados ha sido los vestidos de novia que lució la hija del actor malagueño en la majestuosa Abadía Retuerta. Y ahora, unos días después de la resaca nupcial, Stella ha hablado con la revista ¡HOLA! y se ha sincerado sobre algunos aspectos de esta nueva etapa que se le abre, así como sus pensamientos acerca de la maternidad.

"Sí, definitivamente. Me encantan los niños y tengo la suerte de haber crecido en una familia numerosa. Alex y yo lo tenemos en nuestros planes, pero, por ahora, queremos disfrutar de esta nueva etapa como casados, viajar y centrarnos en nuestros proyectos. Ya veremos", ha confesado la joven, que se ha deshecho en elogios hacia su marido, destacando de él "su bondad y su gran sentido del humor".

En cuanto a su luna de miel, Stella ha asegurado que han elegido "un lugar exótico que nos permita desconectar por completo" y dar rienda su suelta a su sentido de la aventura: "Buscamos perdernos en la naturaleza y en la cultura de estos destinos".

Eso sí, en su vuelta a la rutina seguirán viviendo en Los Ángeles, ya que allí es donde ambos Alex tiene sus negocios y ella puede seguir desarrollando su carrera en el cine y la escritura.

Junto a estas palabras, Stella ha destacado la relación que tienen sus padres, Antonio y Melanie, a pesar de su separación hace ya años. "Su compromiso inquebrantable con la familia y su amistad. A pesar del divorcio, ellos siempre han priorizado mi bienestar y el de mis hermanos, manteniéndose unidos. Destacaría su integridad y su capacidad para ser dos padres maravillosos que me han dado raíces españolas y americanas".