Joaquín Manso, sobre la dimisión de Carlos Mazón: "Tiene previsto cogerse una baja médica por recomendación de su psiquiatra"

Desde la noche de este domingo era un secreto a voces. El día fue largo. Las conversaciones entre el propio Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo para analizar la situación y futuro del Gobierno de la Comunidad Valenciana se alargaron hasta la noche. También las improvisadas concentraciones de las asociaciones de víctimas frente al Palau, sede del Ejecutivo autonómico que ha presidido Mazón desde julio de 2023 hasta este lunes.

La indignación era evidente en el funeral de Estado ha ido en aumento tras los nuevos detalles conocidos de lo ocurrido aquel 29 de octubre. La entonces vicepresidenta ha asegurado que llamó en repetidas ocasiones a Mazón y no obtuvo respuesta.

Su dimisión se ha producido cinco días después de cumplirse el primer aniversario de la tragedia de la DANA. Ya no tiene "fuerzas para seguir", ha dicho.

"Ya había tomado la decisión"

Joaquín Manso, periodista y director del periódico 'El Mundo', pasaba a valorar la situación de la Comunidad Valenciana más allá de la dimisión de Carlos Mazón, del que decía que ya tenía la decisión tomada, a la luz de los acontecimientos de la última semana, principalmente los insultos y acusaciones que recibió de varios familiares de víctimas durante el funeral: "El jueves pasado, Carlos Mazón ya había tomado la decisión de dimitir", aseguraba Joaquín Manso.

¿El sustituto?

Pese a anunciar la apertura de un periodo de reflexión el día tras el funeral, Manso afirma que en ese momento Carlos Mazón ya había decidido lo que ha terminado por anunciar este lunes 3 de noviembre. Después ya han perfilado el devenir político de la Comunidad Valenciana: "El fin de semana ha sopesado con Alberto Núñez Feijóo la conveniencia o no de convocar elecciones anticipadas, o si acaso, intentar la investidura de un diputado, que en principio sería Juan Fran Pérez Llorca".

El hasta la fecha número dos de Mazón quedaría pendiente de la aceptación de Vox, para continuar con el Gobierno que se sujeta en la formación que lidera Santiago Abascal.

President en funciones

Hasta el momento de su relevo, Carlos Mazón quedará en el puesto en funciones, sin embargo Manso sorprendía con lo que haría mientras llega ese momento: "Tiene previsto cogerse una baja médica por recomendación de su psiquiatra (...) Por una crisis de estrés".

