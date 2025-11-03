Esta noche, Javier Cámara será el protagonista en El Hormiguero

Antena 3 LogoAntena3
El actor presenta su nueva serie, Yakarta, que se estrena el próximo 6 de noviembre.

Javier Cámara en El Hormiguero

Julio Gil López
Publicado:

Esta noche, un buen amigo del programa vuelve al plató de El Hormiguero para presentar nueva serie, Yakarta, que está muy cerca de ver la luz.

En esta nueva ficción, Cámara interpreta a un profesor de educación física desilusionado, que en el pasado fue jugador olímpico de bádminton. Su vida dará un giro inesperado cuando conozca a una adolescente con un talento extraordinario que despertará en él algo que creía perdido.

Además de hablar de este emocionante proyecto, seguro que Javier deja grandes momentos, anécdotas divertidas y su habitual sentido del humor.

¡No te pierdas a Javier Cámara en El Hormiguero!

Sobre él:

Javier Cámara (La Rioja, 1967) es uno de los actores más destacados del cine y la televisión española. Hoy en día, tras una trayectoria de más de 30 años, cuenta con innumerables reconocimientos individuales como dos Premios Goya o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de España.

