Combate la humedad en ventanas, mamparas o cristales: trucos fáciles para deshacerte de las manchas

La llegada de las lluvias trae consigo un problema habitual en muchos hogares: la humedad. Manchas en paredes, techos y un olor desagradable en estancias cerradas se vuelven frecuentes durante estos meses. Para combatirlas, Ordenatriz nos da algunos consejos para combatirlas.

Uno de los puntos donde este problema aparece durante todo el año es el cuarto de baño, especialmente en la ducha. Según Ordenatriz, basta con utilizar jabón y una mopa para eliminar la humedad superficial de la mampara. Sin embargo, cuando la humedad ya está más incrustada, recomienda aplicar lejía y dejarla actuar durante unas ocho horas, fijándola con cinta de pintor para que haga efecto.

Las ventanas y los tendederos tampoco se libran del problema. Nuestra colaboradora sugiere limpiar los cristales con lavavajillas o alcohol para evitar la acumulación de humedad.

Por último, si la casa empieza a oler a moho, Ordenatriz aconseja pasar una bayeta empapada en agua oxigenada por las superficies afectadas. Esto elimina el olor y, además, revela las zonas donde la humedad es más intensa, ayudando a identificar cuál es el origen del problema. Con estas pautas, es posible mantener el hogar limpio, sano y libre de humedad incluso en los días más lluviosos.