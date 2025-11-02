Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Limpieza

Combate la humedad en ventanas, mamparas o cristales: trucos fáciles para deshacerte de las manchas

La humedad vuelve a colarse en casas y pisos con la temporada de lluvias. Para mantener a raya manchas y malos olores, Ordenatriz propone soluciones prácticas y fáciles de aplicar.

Ordenatriz

Publicidad

La llegada de las lluvias trae consigo un problema habitual en muchos hogares: la humedad. Manchas en paredes, techos y un olor desagradable en estancias cerradas se vuelven frecuentes durante estos meses. Para combatirlas, Ordenatriz nos da algunos consejos para combatirlas.

Uno de los puntos donde este problema aparece durante todo el año es el cuarto de baño, especialmente en la ducha. Según Ordenatriz, basta con utilizar jabón y una mopa para eliminar la humedad superficial de la mampara. Sin embargo, cuando la humedad ya está más incrustada, recomienda aplicar lejía y dejarla actuar durante unas ocho horas, fijándola con cinta de pintor para que haga efecto.

Las ventanas y los tendederos tampoco se libran del problema. Nuestra colaboradora sugiere limpiar los cristales con lavavajillas o alcohol para evitar la acumulación de humedad.

Por último, si la casa empieza a oler a moho, Ordenatriz aconseja pasar una bayeta empapada en agua oxigenada por las superficies afectadas. Esto elimina el olor y, además, revela las zonas donde la humedad es más intensa, ayudando a identificar cuál es el origen del problema. Con estas pautas, es posible mantener el hogar limpio, sano y libre de humedad incluso en los días más lluviosos.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ordenatriz

Combate la humedad en ventanas, mamparas o cristales: trucos fáciles para deshacerte de las manchas

Estefanía, talent de La Voz

Las palabras de Joaquina provocaron las lágrimas de esta talent: ¡ninguna podía parar de llorar!

Juan del Val

El ‘ataque’ de Juan del Val contra Roberto Leal: “Así no pueden ser las personas”

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó
Imperdible

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

Jessica, concursante de La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

Más de 67.000 euros en el tercer programa de La ruleta de la suerte noche

Para el majado, pela y pica los dientes de ajo
Válido para muchas recetas

El truco de Arguiñano para potenciar el sabor de tus platos: el majado que marca la diferencia

Aprende a preparar un majado ideal con ajo, perejil y aceite de oliva extra. Un consejo práctico de Karlos Arguiñano para dar sabor y frescura a tus comidas de forma rápida y sencilla.

María Becerra
Mejores momentos | Gran Batalla

María Becerra explica el secreto que le catapultó a la fama: “Había tantas cosas que no me animaba a decirle...”

La artista argentina se ha presentado como la asesora de Sebastián Yatra en La Voz y ha compartido con los talents sus inicios en la música.

María José Cantudo

El polémico acuerdo entre María José Nieto y la Cantudo tras 25 años de guerra: ¿qué ha pasado con la indemnización?

La ruleta de la suerte noche

Jessica se lleva un espectacular premio de ¡39.350 euros!

Jessica, concursante de La ruleta de la suerte noche

Jessica brilla en La ruleta de la suerte noche resolviendo un panel por 11.650 eurazos

Publicidad