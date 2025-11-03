Tensión a la llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados de Catarroja: "Las caras que veis, las recogimos llenas de barro"

En las puertas de los juzgados de Catarroja se han congregado decenas de personas y medios de comunicación a la espera de la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el Ventorro: Maribel Vilaplana. La expectación era máxima. A su entrada se han escuchado gritos de "¡Cuenta la verdad, cuenta la verdad!", así como muestras de tensión entre los presentes.

Entre la multitud se encontraba un hombre que ha mostrado la foto de su madre, una de las víctimas de la DANA. El familiar gritaba "llena de barro", mientras denunciaba la falta de respuestas y pidiendo justicia para todos los fallecidos.

"Da lo mismo. Los nuestros están enterrados, recogidos llenos de barro. Las caras que ustedes ven en las televisiones, esas fotos que ponen., estaban llenas de barros, así se recogieron. Pedimos justicia, por todos ellos", ha reclamado el familiar.

Vilaplana está citada a declarar como testigo a las 09:30 horas y deberá responder ante la jueza. Su comparecencia coincide con la convocatoria de Carlos Mazón, quien ha anunciado su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana.

