Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Víctimas DANA

Tensión a la llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados de Catarroja: "Las caras que veis, las recogimos llenas de barro"

El testimonio de la periodista ha coincidido con la comparecencia de Mazón, en la que ha dimitido.

Antena3

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

En las puertas de los juzgados de Catarroja se han congregado decenas de personas y medios de comunicación a la espera de la periodista que comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el Ventorro: Maribel Vilaplana. La expectación era máxima. A su entrada se han escuchado gritos de "¡Cuenta la verdad, cuenta la verdad!", así como muestras de tensión entre los presentes.

Entre la multitud se encontraba un hombre que ha mostrado la foto de su madre, una de las víctimas de la DANA. El familiar gritaba "llena de barro", mientras denunciaba la falta de respuestas y pidiendo justicia para todos los fallecidos.

"Da lo mismo. Los nuestros están enterrados, recogidos llenos de barro. Las caras que ustedes ven en las televisiones, esas fotos que ponen., estaban llenas de barros, así se recogieron. Pedimos justicia, por todos ellos", ha reclamado el familiar.

Vilaplana está citada a declarar como testigo a las 09:30 horas y deberá responder ante la jueza. Su comparecencia coincide con la convocatoria de Carlos Mazón, quien ha anunciado su dimisión como presidente de la Comunidad Valenciana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

María Caballero, senadora UPN

María Caballero reconoce liquidaciones en metálico en la Cámara Alta: "¿En el Senado? Sí"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Familiar víctimas DANA

Tensión a la llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados de Catarroja: "Las caras que veis, las recogimos llenas de barro"

El 70% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué lugar ocupas en esta carrera?

El 70% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué lugar ocupas en esta carrera?

Javier Cámara en El Hormiguero

Esta noche, Javier Cámara será el protagonista en El Hormiguero

Laura Moure desvela el secreto mejor guardado de Jorge Fernández: “Tiene un superpoder”
Mejores momentos | 4 de noviembre

Laura Moure desvela el secreto mejor guardado de Jorge Fernández: “Tiene un superpoder”

“¡Te has hecho un poco de caquita!”: Dani no se arriesga y decide renunciar al Supercomodín
Mejores momentos | 4 de noviembre

“¡Te has hecho un poco de caquita!”: Dani no se arriesga y decide renunciar al Supercomodín

Sebastián Yatra y María Becerra
Mejores momentos | Gran Batalla

“Fue un concierto”: Sebastián Yatra y María Becerra animan a sus talents eliminados en la Gran Batalla

El colombiano se ha tenido que despedir de la mitad de sus talents, no sin antes animarlos por la gran actuación que han hecho.

Ordenatriz
Limpieza

Combate la humedad en ventanas, mamparas o cristales: trucos fáciles para deshacerte de las manchas

La humedad vuelve a colarse en casas y pisos con la temporada de lluvias. Para mantener a raya manchas y malos olores, Ordenatriz propone soluciones prácticas y fáciles de aplicar.

Estefanía, talent de La Voz

Las palabras de Joaquina provocaron las lágrimas de esta talent: ¡ninguna podía parar de llorar!

Juan del Val

El ‘ataque’ de Juan del Val contra Roberto Leal: “Así no pueden ser las personas”

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

Publicidad