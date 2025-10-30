Sin pedida de mano en Nueva York por culpa de la pregunta del 20%: “Viaje a Cuenca”

El plató de El 1% ha estado lleno de amor en este programa. De hecho, parece que se ha cumplido el refrán con dos parejas, ambas tan enamoradas que han tenido muy mala suerte en el juego. De todas formas, el premio puede ser muy relativo, porque un jugador ha revelado se llevó un bote muy particular en La ruleta de la suerte: gracias a este concurso conoció a su mujer y ahora están casados y con una niña.

Otro caso es el de Paz y Ramón. La concursante le ha contado a Arturo Valls que es “muy peliculera” y que se veía gastando el premio de 100.000 euros, además de en la entrada de un piso, en un viaje a Nueva York: “Y que me pida matrimonio”. Desafortunadamente, los dos han quedado eliminados.

Ramón ha llegado un poco más lejos que su novia, hasta la pregunta del 20%, pero no la ha superado. Se ha visto truncada la pedida de mano soñada en Manhattan. Arturo ha tratado de consolar a Paz animándola a otro viaje, a lo que ella ha respondido: “A Cuenca”. Esta respuesta ha generado tantas risas como el apellido de Ramón, que Arturo no se ha resistido a desvelar. ¡Dale al play!