Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 29 de octubre

Rocío Jurado provoca una gran escabechina en la pregunta del 60%: ¡31 eliminados!

Sólo 56 jugadores han conseguido llegar al ecuador de este programa por culpa del idioma que se ha inventado El 1%.

Rocío Jurado provoca una gran escabechina en la pregunta del 60%: ¡31 eliminados!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El nivel de los jugadores de este programa de El 1% estaba muy alto. 87 concursantes han llegado a la pregunta del 60%, una cifra muy superior a la estadística. Sin embargo, la racha se ha torcido totalmente por culpa del idioma en el que se han encontrado el nombre de un cantante. ¡Ha dejado 31 eliminados!

“En El 1% tenemos hasta un idioma propio”, ha comentado Arturo Valls mientras los jugadores trataban de encontrar alguna lógica a esas letras. ¿Correspondían a David Bisbal, a Nathy Peluso o a Rocío Jurado? El presentador estaba “ansioso” por saber los resultados y ha alucinado al descubrir la escabechina. ¡Casi medio plató se había quedado ya teñido de azul justo antes del ecuador del programa!

Arturo ha explicado por qué la respuesta correcta era Rocío Jurado: sólo había que fijarse en que las dos palabras terminan con el mismo símbolo. Además, ha bromeado con quienes habían apostado por Nathy Peluso: “Claro, como se le entiende mal…”. ¡Revive esta escabechina en el vídeo!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Rocío Jurado provoca una gran escabechina en la pregunta del 60%: ¡31 eliminados!

Rocío Jurado provoca una gran escabechina en la pregunta del 60%: ¡31 eliminados!

“Soy cocinero cantante”: Gabi deleita cantando el hit con el que triunfa entre fogones

“Soy cocinero cantante”: Gabi deleita cantando el hit con el que triunfa entre fogones

Arturo Valls flipa un concursante llamado Salmorejo Power: ¿por qué lleva un pollo en la cabeza?

Arturo Valls flipa un concursante llamado Salmorejo Power: ¿por qué lleva un pollo en la cabeza?

Entrevista completa a Arturo Valls y Christopher Lloyd
Imperdible

Disfruta de la entrevista completa a Arturo Valls y Christopher Lloyd en El Hormiguero

¡Regreso al 'futubo'! El increíble homenaje de Marron a Christopher Lloyd
Impresionante

¡Regreso al 'futubo'! El increíble homenaje de Marron a Christopher Lloyd

"No me planteo jubilarme": Christopher Lloyd comparte sus planes de futuro en El Hormiguero
Una leyenda

"No me planteo jubilarme": Christopher Lloyd comparte sus planes de futuro en El Hormiguero

El protagonista de una de las películas más icónicas del siglo XX ha visitado el programa con motivo del reestreno del filme en su 40 aniversario.

"Los muertos se convierten en un número": la importante reflexión de Pablo Motos sobre la DANA
En El Hormiguero

"Los muertos se convierten en un número": la importante reflexión de Pablo Motos un año después la DANA

El presentador de El Hormiguero ha querido dedicar una parte del programa para homenajear a las víctimas de esta desgracia y lanzar un importante mensaje.

¡Inédito! Pablo Motos y Arturo Valls presentan Cazadores de imágenes, un nuevo programa de Atresmedia

¡Inédito! Pablo Motos y Arturo Valls presentan Cazadores de imágenes, un nuevo programa de Atresmedia

Manu coge velocidad en su remontada en El Rosco: ¡rumbo al bote de 2.314.000 euros!

Manu coge velocidad en su remontada en El Rosco: ¡rumbo al bote de 2.314.000 euros!

El maravilloso poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Sois muy ‘Rickyños’”

El maravilloso poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Sois muy ‘Rickyños’”

Publicidad