Rocío Jurado provoca una gran escabechina en la pregunta del 60%: ¡31 eliminados!

El nivel de los jugadores de este programa de El 1% estaba muy alto. 87 concursantes han llegado a la pregunta del 60%, una cifra muy superior a la estadística. Sin embargo, la racha se ha torcido totalmente por culpa del idioma en el que se han encontrado el nombre de un cantante. ¡Ha dejado 31 eliminados!

“En El 1% tenemos hasta un idioma propio”, ha comentado Arturo Valls mientras los jugadores trataban de encontrar alguna lógica a esas letras. ¿Correspondían a David Bisbal, a Nathy Peluso o a Rocío Jurado? El presentador estaba “ansioso” por saber los resultados y ha alucinado al descubrir la escabechina. ¡Casi medio plató se había quedado ya teñido de azul justo antes del ecuador del programa!

Arturo ha explicado por qué la respuesta correcta era Rocío Jurado: sólo había que fijarse en que las dos palabras terminan con el mismo símbolo. Además, ha bromeado con quienes habían apostado por Nathy Peluso: “Claro, como se le entiende mal…”. ¡Revive esta escabechina en el vídeo!