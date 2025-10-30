¡Bea gana los 100.000 euros de El 1%! El jugadón que termina con un romántico beso a su novio

Bea Madariaga, ayudante de investigación en un laboratorio de neurociencia en Madrid, ha conquistado los 100.000 euros de El 1%. Pese a la timidez que ha confesado, ha sabido superar la presión de los focos y las miradas para resolver con sorprendente seguridad la última pregunta y llevarse el gran premio del concurso.

La jugadora había protagonizado un hecho inédito al ser la única superviviente en el plató tras la pregunta del 15%. Por eso, se ha enfrentado sola a las últimas rondas, que también ha superado con acierto para llegar hasta el final.

Su primera decisión importante ha sido arriesgar: podría haberse plantado con 10.000 euros, pero ha preferido jugar. Lo que se ha encontrado es una sucesión de letras, con el reto de encontrar lógica a qué debía ir a continuación. Lo ha visto claro, ha escrito su respuesta y hasta le ha dado tiempo a un cruce de miradas con su novio, que también ha concursado.

Arturo Valls ha confirmado la gran noticia: ¡Bea ha ganado los 100.000 euros! Su novio ha saltado de su asiento para correr hacia ella y los dos se han fundido en un romántico beso. La jugadora quería el dinero para viajar y ahorrar, pero puede dar para mucho más. ¿Acertarías la pregunta del 1%? ¡Descubre este espectacular final en el vídeo!