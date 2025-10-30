Mejores momentos | 29 de octubre
¡Bea gana los 100.000 euros de El 1%! El jugadón que termina con un romántico beso a su novio
La concursante se ha atrevido a jugar la última ronda y, pese a la presión, ha visto claramente la respuesta que la convierte en ganadora del mayor bote del programa
Publicidad
Bea Madariaga, ayudante de investigación en un laboratorio de neurociencia en Madrid, ha conquistado los 100.000 euros de El 1%. Pese a la timidez que ha confesado, ha sabido superar la presión de los focos y las miradas para resolver con sorprendente seguridad la última pregunta y llevarse el gran premio del concurso.
La jugadora había protagonizado un hecho inédito al ser la única superviviente en el plató tras la pregunta del 15%. Por eso, se ha enfrentado sola a las últimas rondas, que también ha superado con acierto para llegar hasta el final.
Su primera decisión importante ha sido arriesgar: podría haberse plantado con 10.000 euros, pero ha preferido jugar. Lo que se ha encontrado es una sucesión de letras, con el reto de encontrar lógica a qué debía ir a continuación. Lo ha visto claro, ha escrito su respuesta y hasta le ha dado tiempo a un cruce de miradas con su novio, que también ha concursado.
Arturo Valls ha confirmado la gran noticia: ¡Bea ha ganado los 100.000 euros! Su novio ha saltado de su asiento para correr hacia ella y los dos se han fundido en un romántico beso. La jugadora quería el dinero para viajar y ahorrar, pero puede dar para mucho más. ¿Acertarías la pregunta del 1%? ¡Descubre este espectacular final en el vídeo!
Publicidad