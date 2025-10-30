Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 29 de octubre

La historia de amor de Sergio: concursa con su mujer en El 1% tras conocerse gracias a La ruleta de la suerte

Arturo Valls ha bromeado con que los dos concursantes se llevaron el bote porque, tras la pedida de mano en el otro concurso, ahora tienen una niña.

La historia de amor de Sergio: concursa con su mujer en El 1% tras conocerse gracias a La ruleta de la suerte

Alberto Mendo
Casi medio plató de El 1% se ha teñido de azul tras la escabechina que se ha producido con la pregunta del 60%. Sergio Pozo ha sido uno de los 31 eliminados por culpa de Rocío Jurado. En el caso de este jugador, no ha sido su primera vez en un programa de televisión. Ya participó en La ruleta de la suerte… y, efectivamente, tuvo mucha fortuna: ¡allí encontró el amor!

Sergio ha contado que descubrió a su ahora mujer concursando en el programa presentado por Jorge Fernández. “La busqué en redes sociales, hablamos, nos casamos”, ha resumido el jugador, dejando a Arturo Valls fascinado con los detalles. De hecho, la pedida de matrimonio fue junto a la ruleta.

Momento histórico en ‘La ruleta de la suerte’: ¡Un concursante le pide la mano a su pareja!

Su bonita historia se ha completado al tener un bebé: “Una niña de un año”. Arturo ha bromeado: “Os llevasteis el bote”. ¡Descubre este precioso romance en el vídeo!

El concursante, que ha quedado eliminado en la pregunta del 80%, ha explicado que saca los platos a la vez que ameniza con su voz por la sala.

