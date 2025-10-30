La historia de amor de Sergio: concursa con su mujer en El 1% tras conocerse gracias a La ruleta de la suerte

Casi medio plató de El 1% se ha teñido de azul tras la escabechina que se ha producido con la pregunta del 60%. Sergio Pozo ha sido uno de los 31 eliminados por culpa de Rocío Jurado. En el caso de este jugador, no ha sido su primera vez en un programa de televisión. Ya participó en La ruleta de la suerte… y, efectivamente, tuvo mucha fortuna: ¡allí encontró el amor!

Sergio ha contado que descubrió a su ahora mujer concursando en el programa presentado por Jorge Fernández. “La busqué en redes sociales, hablamos, nos casamos”, ha resumido el jugador, dejando a Arturo Valls fascinado con los detalles. De hecho, la pedida de matrimonio fue junto a la ruleta.

Su bonita historia se ha completado al tener un bebé: “Una niña de un año”. Arturo ha bromeado: “Os llevasteis el bote”. ¡Descubre este precioso romance en el vídeo!