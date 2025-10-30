Antena 3 LogoAntena3
Situación inédita en El 1%: ¡sólo una concursante supera la pregunta del 15%!

Seis personas habían conseguido llegar hasta este punto y sólo Bea ha logrado encontrar la lógica matemática a este sudoku con aros olímpicos.

Situación inédita en El 1%: ¡sólo una concursante supera la pregunta del 15%!

Alberto Mendo
El camino para conseguir los 100.000 euros de El 1% ha sido tan complicado en este programa que 99 jugadores han quedado eliminados antes de tiempo. De hecho, sólo una concursante ha logrado superar la pregunta del 15%. Se trata de un hecho inédito: nunca antes se había producido esta escabechina tan pronto.

Seis jugadores habían sobrevivido a la ronda del 20%. El siguiente reto ha sido matemático: debían acertar el número que faltaba en el quinto aro olímpico para que siguiera la misma lógica que los demás. Sólo Bea ha dado la respuesta correcta, una alegría inesperada que ha sido celebrada incluso más por su novio, también concursante pero con menos suerte que ella. Él cayó en la hecatombe del 60% provocada por Rocío Jurado.

Rocío Jurado provoca una gran escabechina en la pregunta del 60%: ¡31 eliminados!

Lo primero que ha hecho Arturo Valls es revelar la lógica que tenía la pregunta del 15%. Después, ha dado la enhorabuena a Bea. Aún tenía que enfrentarse a las rondas que quedaban para llegar a jugar por el gran premio de 100.000 euros, pero nadie le quita el gran mérito de haber sido la única superviviente de la noche. ¿Superarías el reto matemático? ¡Dale al play y ponte a prueba!

