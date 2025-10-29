Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 29 de octubre

“Soy cocinero cantante”: Gabi deleita cantando el hit con el que triunfa entre fogones

El concursante, que ha quedado eliminado en la pregunta del 80%, ha explicado que saca los platos a la vez que ameniza con su voz por la sala.

Alberto Mendo
La pregunta del 80% ha dejado tres eliminados en este programa de El 1%. Entre ellos se encuentra Gabi, que se ha hecho un lío con la barba de Germán y la foto que correspondía a cómo la llevaba el jueves. En realidad, ha utilizado su propia lógica, aunque no era la acertada.

Ya sin optar al premio, el concursante ha reconocido que tendrá que seguir entre fogones. “Soy cocinero cantante”, ha contado. “Saco los platos y, de paso, voy cantando por la sala”, ha explicado. ¿Será el que cocina los pollos a Salmorejo Power?

Arturo Valls flipa un concursante llamado Salmorejo Power: ¿por qué lleva un pollo en la cabeza?

Arturo Valls le ha pregunta por a Germán cuál es su hit, la canción con la que triunfa. El chef le ha revelado la que siempre le piden y lo ha hecho cantándola. ¡Descúbrela en el vídeo!

