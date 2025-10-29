Arturo Valls flipa un concursante llamado Salmorejo Power: ¿por qué lleva un pollo en la cabeza?

Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 29 de octubre

Con ese curioso gorro en la cabeza, el concursante no podía pasar desapercibido y el presentador ha bromeado: “Dime que quieres el dinero para un psicólogo”.

Alberto Mendo
Entre los cien concursantes que han participado en este programa de El 1%, hay uno que ha captado de inmediato la atención de Arturo Valls: un señor con un pollo en la cabeza. Por si fuera poco, se ha presentado como “Salmorejo Power”. El presentador se ha quedado perplejo por cómo ha logrado pasar el control de seguridad con ese gorro.

Víctor, que es el verdadero nombre de este concursante, ha contado que es sevillano. “Vivo en la Giralda, en la segunda planta”, ha bromeado. Con esta presentación, Arturo ha comentado: “Dime que quieres el dinero para un psicólogo”. Sin embargo, lo realmente era descubrir el motivo de ese pollo en su cabeza y la sorpresa es que la explicación tenía mucho de lógica. ¡Qué mejor en El 1%!

El concursante ha contado que su familia se encuentra con “un problema” cada vez que pide un pollo asado para casa. “El premio lo quiero para contratar a una persona que sepa de ingeniería genética y que me haga un pollo que tenga tres patas”, ha revelado. No obstante, ya prevé que será tan caro que tendrá que participar otras dos veces. Arturo le ha dado una solución alternativa. ¡Descubre este divertido momento en el vídeo!

