"No me planteo jubilarme": Christopher Lloyd comparte sus planes de futuro en El Hormiguero

Christopher Lloyd, protagonista de ‘Regreso al futuro’, película icónica del siglo XX, ha acudido como invitado a El Hormiguero con motivo de el reestreno de la película por su 40 aniversario.

El veterano actor ha recordado cómo fue el rodaje de la mítica película y ha compartido con los espectadores algunas curiosidades del filme. Además, con respecto a si pudiera viajar en el tiempo realmente, él tiene claro que iría al futuro para ver cómo acaban algunos de los conflictos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad.

"No me planteo jubilarme", ha dejado claro Christopher Lloyd. El actor está deseando seguir actuando porque la interpretación es su gran pasión y sigue teniendo mucha vitalidad. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Sobre él:

Christopher Lloyd es un actor estadounidense que ha interpretado personajes muy característicos como Doc en la trilogía de Regreso al futuro o Fétido en La familia Adams. Ganador de tres Emmys, ostenta una larga carrera en la interpretación, tanto en el cine como en series.