¡Regreso al 'futubo'! El increíble homenaje de Marron a Christopher Lloyd

El equipo de ciencia ha preparado un experimento relacionado con la famosa saga del actor.

¡Regreso al 'futubo'! El increíble homenaje de Marron a Christopher Lloyd

ArturoValls ha sido el primero en aparecer por El Hormiguero, desplegando su habitual sentido del humor. Minutos después, se ha unido Christopher Lloyd, protagonizando juntos un encuentro lleno de complicidad y momentos únicos.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha querido rendir un homenaje al actor que dio vida al Doctor Emmett Brown en la famosa saga de Regreso al futuro con un experimento espectacular.

Christopher ha asegurado que el programa es "una locura" mientras el científico le contaba en qué iba a consistir. El 'Regreso al futubo', tal y como han bautizado este increíble show, ha sido un auténtico éxito. ¡Así ha sido!

