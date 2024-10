¡Manu cumple 100 programas en Pasapalabra! Su bonito mensaje al convertirse en centenario

Despacito, sin hacer ruido, pero dejando una huella cada vez más grande, Manu ha llegado a una de esas marcas que suponen un hito en Pasapalabra: ¡ha cumplido 100 programas! Roberto Leal ha pedido que el público le reciba con una ovación especial, la que se merece por entrar en el Olimpo de los centenarios. Además, el madrileño ha podido disfrutarlo con la tranquilidad del color naranja tras su victoria en el pasado Rosco.

Manu entra en un club muy selecto formado en esta etapa por Pablo, Orestes, Jaime, Rafa, Moisés y Óscar. Desde que empezó a participar, el pasado 16 de mayo, ha acumulado un premio de 54.000 euros.

“Esto es un sueño”, ha asegurado el concursante. Además, ha dedicado unas bonitas palabras al equipo del programa: “Quería dar las gracias a todos los que hacéis Pasapalabra porque sin vosotros no estaría aquí, no sólo por lo evidente sino por lo bien que me tratáis”. Además, a estas alturas, ha afirmado que se siente “como en casa”.

Roberto le ha dado la enhorabuena y ha asegurado que se trata de un concursante “ejemplar”. Por eso, le ha animado a “seguir creciendo”, siempre con el bote en El Rosco como gran objetivo. ¡Revive este momento histórico en el vídeo!