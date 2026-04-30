Investigación
Alquilar un sofá por 600 euros al mes, la alternativa desesperada de los inquilinos: "No hacen ni contrato"
Muchos usuarios alquilan el sofá de su casa por 500 o 600 euros. Una tendencia que, en muchas ocasiones, suele ser el principio de una estafa.
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Los precios de la vivienda se han disparado y, con ellos, la desesperación de los inquilinos. Por eso, algunos optan por alquilar viviendas prácticamente inhabitables o, incluso, habitáculos que apenas son una casa en sí misma, sino solo un sofá.
Algunos sofás se alquilan por 500 o 600 euros, incluso por personas que ni siquiera son las propietarias del piso. Estas, normalmente, viven dentro y buscan sacar dinero subalquilando el salón.
Víctor Daniel es uno de los que ha alquilado un colchón por 500 euros. "No hacen contrato, tengo que sacar yo papel y boli para hacer un contrato", señala.
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Según nos cuenta, el pago del colchón no incluía ciertos servicios como el Wi-Fi o instalaciones, como el salón. ¡Dale al play para ver nuestra investigación al completa!
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