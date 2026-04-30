Ana Obregón responde a las declaraciones de Yolanda Ramos: "Me escribió después de lo que dijo"

Los posados veraniegos de Ana Obregón son un hito en la prensa del corazón. Sin embargo, Yolanda Ramos ha cargado contra ellos en una entrevista. "Hemos tenido que aguantar muchos posados veraniegos, vosotros eráis muy jóvenes, que no hacía nada el personaje en sí y le pagaban un pastón", afirmó.

Estas declaraciones llegan tras la polémica de Yolanda Ramos con los Goya, en los que criticó no haber sido invitada, mientras sí que invitaron a varios influencers. Una figura que, según la actriz, existía ya desde hace muchos años, pero se manifestaba de otra forma, como con los posados de Ana Obregón.

Tras las palabras de Yolanda Ramos, Ana Obregón no ha dudado en contestar. Esta ha desvelado que son amigas y que han trabajado juntas, por lo que Yolanda Ramos le ha escrito personalmente.

"Me llamó y luego me dijo que se había sacado de contexto algo que había dicho de mí, que no me lo merecía", afirma. ¡Dale al play para escuchar sus palabras!