Un filósofo aleja a Rosa del bote de 2.170.000 euros en El Rosco: ¿son suficientes sus 23 aciertos?

Con filosofía y recurriendo al ‘se acabó’ que en Pasapalabra siempre es un guiño al mítico Javier Dávila. Rosa ha terminado así El Rosco tras haber intentado, con 23 aciertos, ir a por el bote de 2.170.000 euros en su nuevo duelo contra Manu. La gallega se ha plantado con ese listón antes de la última jugada de su rival, confiando en ver su próximo programa de color naranja ganador. Su “lección magistral” sobre la sinestesia ha sido otro de los momentos más interesantes de la tarde.

Con sólo cuatro segundos de ventaja, Manu ha comenzado este cara a cara en el que los dos han conseguido esquivar los fallos durante la primera ronda. Los marcadores, con ventajas del madrileño y de la gallega después, han terminado ajustándose hasta un emocionante empate a 21.

En el duelo entre estrategias, Rosa ha sido la más valiente al verse con opciones para dos letras más. En dos jugadas, las ha teñido de verde y hasta se ha atrevido a ir a por el bote. El nombre de un filósofo ha frenado sus esperanzas y ha dado por buenos sus 23 aciertos, pendiente del último turno de Manu. ¿Podría el madrileño igualarla o superarla? ¡Dale al play!