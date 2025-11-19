Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 19 de noviembre

Hugo Salazar hace sonrojar a Rosa: le dedica ‘Regálame tus besos’ en Pasapalabra

El cantante ha puesto el broche a su visita cantando en directo y acompañado sólo de su guitarra, deseando dar suerte a la concursante justo antes de El Rosco.

Hugo Salazar hace sonrojar a Rosa: le dedica 'Regálame tus besos' en Pasapalabra

Alberto Mendo
Hugo Salazar es un invitado de palabra, y nunca mejor dicho en este concurso. El cantante siempre está dispuesto a regalar su música y ha vuelto a hacerlo como broche a esta visita a Pasapalabra. Entre los momentazos que ha dejado, sin duda destaca el que ha protagonizado en este mismo programa en La Pista: ha sacado a bailar a Roberto Leal con ‘La bilirrubina’ incluso antes de que el presentador le confirmara que había acertado.

A Hugo Salazar le sube ‘La bilirrubina’: saca a bailar a Roberto Leal... ¡sin saber si ha acertado!

Antes de El Rosco, Hugo ha cogido su guitarra y ha charlado con Roberto. El presentador ha destacado que el artista sevillano ha reeditado este pasado verano su canción ‘Regálame tus besos’, uno de sus primeros éxitos. Veinte años después de componer este tema, ha hecho una versión junto con La llave, el primer grupo en la historia de La Voz que llegó a los Directos.

En el plató de La Voz, Hugo ha cantado este single y con un guiño muy especial. “Se lo quiero dedicar a toda la audiencia pero, en especial, a mi querida Rosa”, ha comentado, deseando darle “toda la suerte del mundo” a la concursante..., que se ha sonrojado un poquito ante este detalle inesperado. ¡Revive su actuación en el vídeo!

