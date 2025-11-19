Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de noviembre

Rafa Nadal, protagonista del fallo más llamativo de Nerea Garmendia en Pasapalabra

La actriz se ha llevado las manos a la cabeza al darse cuenta de que le estaban preguntando por el tenista en la prueba Palabras Cruzadas.

Rafa Nadal, protagonista del fallo más llamativo de Nerea Garmendia en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Lo que desde casa y con la tranquilidad de espectador parece evidente, en el plató de Pasapalabra se complica con la tensión y la rapidez del juego. Es el motivo por el que se producen fallos tan sorprendentes y momentos tan divertidos como el que ha vivido Nerea Garmendia con las Palabras Cruzadas.

El equipo azul se ha enfrentado a un panel lleno de famosos nacidos en Baleares. “Vale…ares”, ha bromeado la actriz justo antes de estrenar la prueba. La primera pregunta suele ser fácil. “Ganó 14 veces el torneo de Roland Garros”, ha leído Roberto Leal. Sin embargo, no se ha dado cuenta de que la respuesta era sencilla: Nadal. Además, ha desencadenado errores en cadena. Menos mal que Rosa había conseguido arrasar en La Pista, destacando el pleno de Hugo Salazar con ‘La bilirrubina’.

A Hugo Salazar le sube ‘La bilirrubina’: saca a bailar a Roberto Leal... ¡sin saber si ha acertado!

Para más intriga, Nerea ha vuelto a encontrarse con la misma pregunta más tarde. ¡Y ha vuelto a fallar! De repente, justo cuando ha terminado el tiempo, se ha dado cuenta de su lapsus y se ha llevado las manos a la cabeza: “Dios mío, ¡Nadal!”. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rafa Nadal, protagonista del fallo más llamativo de Nerea Garmendia en Pasapalabra

Rafa Nadal, protagonista del fallo más llamativo de Nerea Garmendia en Pasapalabra

A Hugo Salazar le sube ‘La bilirrubina’: saca a bailar a Roberto Leal... ¡sin saber si ha acertado!

A Hugo Salazar le sube ‘La bilirrubina’: saca a bailar a Roberto Leal... ¡sin saber si ha acertado!

Carmen Thyssen

La baronesa Thyssen renuncia a su título nobiliario para adquirir la nacionalidad andorrana

Esther y Tonet
Pioneros

Esther y Tonet, la primera pareja con síndrome de Down que se casa en España: "Nuestros padres tenían miedo"

La madre de Ana murió en la misma residencia que Encarnita Polo: "Le administraron una medicación que tenía prohibida"
CRIMEN ENCARNITA POLO

La madre de Ana murió en la misma residencia que Encarnita Polo: "Le administraron una medicación que tenía prohibida"

Reto mataleón
Peligroso reto viral

Hablamos con un niño de 11 años que se desmayó por el reto del mataleón: "Lo vimos en TikTok y parecía divertido"

El mataleón es una peligrosa táctica propia de la lucha libre, pero que se ha convertido en un reto viral que está causando estragos entre los jóvenes. En el caos de Alexander, un niño de 11 años, le hizo perder el conocimiento.

Nacho Ruiz
Denuncia

El futbolista Nacho Ruiz denuncia insultos homófobos en pleno partido: "Alzo la voz porque espero que esto deje de pasar"

El árbitro tuvo que parar el partido ante el aluvión de insultos homófobos que le gritaban a Nacho Ruiz desde la grada. El club ha condenado el odio y hoy el jugador nos cuenta cómo se siente.

Marcela

La desesperación de Marcela por encontrar el exoesqueleto de su hijo de 8 años: "Sin ese dispositivo, no puede caminar"

Hermanas Hurtado

Las hermanas Hurtado, incapaces de afrontar la vida la una sin la otra: "Llegamos a preguntar por el suicido asistido"

Malú

Los coaches se preparan para el Asalto Final: ¿qué canción elegirían para una batalla cruzada?

Publicidad