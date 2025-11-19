Rafa Nadal, protagonista del fallo más llamativo de Nerea Garmendia en Pasapalabra

Lo que desde casa y con la tranquilidad de espectador parece evidente, en el plató de Pasapalabra se complica con la tensión y la rapidez del juego. Es el motivo por el que se producen fallos tan sorprendentes y momentos tan divertidos como el que ha vivido Nerea Garmendia con las Palabras Cruzadas.

El equipo azul se ha enfrentado a un panel lleno de famosos nacidos en Baleares. “Vale…ares”, ha bromeado la actriz justo antes de estrenar la prueba. La primera pregunta suele ser fácil. “Ganó 14 veces el torneo de Roland Garros”, ha leído Roberto Leal. Sin embargo, no se ha dado cuenta de que la respuesta era sencilla: Nadal. Además, ha desencadenado errores en cadena. Menos mal que Rosa había conseguido arrasar en La Pista, destacando el pleno de Hugo Salazar con ‘La bilirrubina’.

Para más intriga, Nerea ha vuelto a encontrarse con la misma pregunta más tarde. ¡Y ha vuelto a fallar! De repente, justo cuando ha terminado el tiempo, se ha dado cuenta de su lapsus y se ha llevado las manos a la cabeza: “Dios mío, ¡Nadal!”. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!