Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mucho humor

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

Los hermanos han vuelto a brindar una noche inolvidable repleta de risas y momentazos.

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

Publicidad

El buen humor de LosMorancos ha inundado El Hormiguero. Con su ironía, su creatividad y su capacidad para sorprender, han convertido su visita en una velada llena de risas y complicidad con el público.

Lo primero de lo que han hablado los cómicos ha sido sobre lo que significa para ellos su familia. "Hay que darle importancia a lo que realmente merece la pena en la vida", han dicho recalcando que, para ellos, cuidarse y preocuparse por sus allegados es lo más importante.

familia

Tras esto, César ha deleitado a todos los presentes con una preciosa bulería que escribió dedicada a todas las personas ciegas en un crucero benéfico organizado por la ONCE.

Otro de los momentos más desternillantes de la noche ha sido cuando los invitados han relatado su experiencia en Japón. Desde la anécdota de Jorge con los baños de ahí, hasta las dificultades de su hermano con el idioma.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

El inesperado talento de una enfermera en El 1%: “¿Las utilizas en la consulta?”

El inesperado talento de una enfermera en El 1%: “¿Las utilizas en la consulta?”

Los Morancos prueba una fruta prohibida por tener "el peor olor del planeta"

Marron sorprende a Los Morancos con una fruta prohibida por tener "el peor olor del planeta"

El Monaguillo presenta en El Hormiguero el juego de estas Navidades: ¡la ruleta del sushi!
Novedad japonesa

El Monaguillo presenta en El Hormiguero el juego de estas Navidades: ¡la ruleta del sushi!

vater
Experiencia curiosa

La surrealista anécdota de Jorge Cadaval en un váter con chorro en Japón: "Eso te coge y te saca las tripas"

¡Talento y corazón! La emotiva canción de César Cadaval dedicada a todos los ciegos
Imperdible

¡Talento y corazón! La emotiva canción de César Cadaval dedicada a todos los ciegos

Los Moracos han contado cómo fue su preciosa experiencia en un crucero de la ONCE.

Manu, solo ante el peligro: jugada llena de intriga en El Rosco para alcanzar a Rosa y sus 22 aciertos
El Rosco | 19 de noviembre

Manu, solo ante el peligro: jugada llena de intriga en El Rosco para alcanzar a Rosa y sus 22 aciertos

Aunque el concursante madrileño ha comenzado con ímpetu, se ha visto adelantado por su rival y finalmente ha tenido que remontar. ¡Con un bote de 2.404.000 euros en juego!

Hugo Salazar dicta sentencia con Manu tras su nuevo poema de despedida: “Dadle el premio ya”

Los invitados de Pasapalabra dictan sentencia con Manu tras su poema de despedida: “Dadle el premio ya”

Hugo Salazar hace sonrojar a Rosa: le dedica ‘Regálame tus besos’ en Pasapalabra

Hugo Salazar hace sonrojar a Rosa: le dedica ‘Regálame tus besos’ en Pasapalabra

Rafa Nadal, protagonista del fallo más llamativo de Nerea Garmendia en Pasapalabra

Rafa Nadal, protagonista del fallo más llamativo de Nerea Garmendia en Pasapalabra

Publicidad