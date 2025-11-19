Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

El buen humor de LosMorancos ha inundado El Hormiguero. Con su ironía, su creatividad y su capacidad para sorprender, han convertido su visita en una velada llena de risas y complicidad con el público.

Lo primero de lo que han hablado los cómicos ha sido sobre lo que significa para ellos su familia. "Hay que darle importancia a lo que realmente merece la pena en la vida", han dicho recalcando que, para ellos, cuidarse y preocuparse por sus allegados es lo más importante.

Tras esto, César ha deleitado a todos los presentes con una preciosa bulería que escribió dedicada a todas las personas ciegas en un crucero benéfico organizado por la ONCE.

Otro de los momentos más desternillantes de la noche ha sido cuando los invitados han relatado su experiencia en Japón. Desde la anécdota de Jorge con los baños de ahí, hasta las dificultades de su hermano con el idioma.