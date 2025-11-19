Manu, solo ante el peligro: jugada llena de intriga en El Rosco para alcanzar a Rosa y sus 22 aciertos

Pasapalabra sigue manteniendo la intriga sobre el próximo campeón de un bote que va a récord por tarde: ¡ya ha superado los 2,4 millones de euros! En concreto, Manu y Rosa han jugado por un premio de 2.404.000 euros en un duelo con mucha intriga y táctica. Antes de empezar El Rosco, los dos se han despedido de Hugo Salazar, Nerea Garmendia, Jorge Blass y Alejandra Osborne. En el caso del concursante madrileño, les ha conquistado con su nuevo poema lleno de guiños musicales.

Manu ha comenzado la prueba con diecinueve segundos de ventaja. Además, ha arrancado con fuerza: seis aciertos en su primer turno. Por su parte, Rosa, tras un inicio más tranquilo, ha terminado de coger impulso con una jugada de nueve respuestas seguidas.

De nuevo, la coruñesa ha sacado músculo con su estrategia primervueltista: con otro turno de seis aciertos, llegando a 22, ha dado por terminado su Rosco. Así, ha dejado a Manu solo ante el peligro. El madrileño, para evitar recaer en la Silla Azul, necesitaba una remontada de ocho respuestas correctas. Con 14 aciertos y todavía por la T, ha protagonizado un desenlace lleno de suspense. ¡Dale al play!