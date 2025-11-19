Antena 3 LogoAntena3
Marron sorprende a Los Morancos con una fruta prohibida por tener "el peor olor del planeta"

El equipo de ciencia ha traído al plató alguna de las frutas más exóticas que existen.

Marron sorprende a Los Morancos con una fruta prohibida por tener "el peor olor del planeta"

Los Morancos han pisado el programa con su característico ingenio y una complicidad que contagia. Entre bromas y recuerdos de su larga trayectoria, han regalado momentos tan divertidos como entrañables.

Antes de concluir su visita, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a sorprender a los invitados con una inolvidable experiencia culinaria. El colaborador ha traído al plató alguna de las frutas más exóticas del planeta.

Después de probar a qué sabe una mazorca de cacao o el fruto del árbol más grande del planeta, el colaborador ha desatado la locura trayendo un alimento prohibido en algunos lugares por su desagradable olor... ¡y ha desatado la locura!

Los Moracos han contado cómo fue su preciosa experiencia en un crucero de la ONCE.

Aunque el concursante madrileño ha comenzado con ímpetu, se ha visto adelantado por su rival y finalmente ha tenido que remontar. ¡Con un bote de 2.404.000 euros en juego!

