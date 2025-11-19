El Monaguillo presenta en El Hormiguero el juego de estas Navidades: ¡la ruleta del sushi!

Los Morancos han vuelto a el Hormiguero para presentarnos su nuevo show de comedia y El Monaguillo ha querido sorprenderlos en su sección en la que los grandes protagonistas han sido innovadores objetos japoneses.

Aprovechando que en Japón es carnaval, El Monaguillo ha querido traernos a plató tres gorros curiosos con los que triunfaríamos en cualquier fiesta: de serpiente, de perro y de excremento. ¡Ninguno tiene desperdicio!

La ruleta del sushi será el juego de estas Navidades según el colaborador y por eso ha querido explicar cómo se juega durante su sección. El problema es que Jorge ha probado una de las piezas que parece que llevaba wasabi... ¡descubre cuál ha sido su reacción al probarlo en el vídeo de arriba!