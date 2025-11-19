Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 19 de noviembre

El inesperado talento de una enfermera en El 1%: “¿Las utilizas en la consulta?”

Arturo Valls se ha acercado a la concursante para comprobar de cerca su habilidad con las castañuelas y, por supuesto, para hacer bromas.

El inesperado talento de una enfermera en El 1%: "¿Las utilizas en la consulta?"

Alberto Mendo
Publicado:

El plató de El 1% ha conseguido reunir mucho talento en este programa. “Tanto que me estoy como mareando un poco”, ha asegurado Arturo Valls. Por eso, ha hecho una pregunta que siempre ha querido decir: “¿Hay algún médico en la sala?”. Varios concursantes han levantado la mano y, en particular, una ha intervenido revelando que es enfermera.

Con esta espontaneidad, la participante también ha revelado que está a punto de jubilarse. Arturo ha comentado que se lo notaba en el brillo de los ojos: “Te veo más contenta que unas castañuelas”. Lo que no se esperaba el presentador es que ella justo tuviera esa habilidad: “Si quieres, te toco las castañuelas”. Por supuesto, no se ha resistido a ponerse a su lado y comprobarlo de cerca.

“¿Las utilizas también en la consulta?”, ha curioseado Arturo. Incluso se la ha imaginado en el quirófano o utilizando las castañuelas para despertar a alguien de una anestesia. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!

