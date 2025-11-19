Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 19 de noviembre

El chiste malo sobre culos de una concursante de El 1%: ¡se ríe hasta su padre!

De tal palo, tal astilla… porque Rocío ha revelado que ha heredado esta habilidad bromista con la que ha sorprendido a Arturo Valls.

El chiste malo sobre culos de una concursante de El 1%: ¡se ríe hasta su padre!

Alberto Mendo
Publicado:

Arturo Valls atrae los momentos divertidos, lo que es uno de los grandes alicientes de El 1%. Por eso, se ha encontrado entre el público, además de mucha lógica e inteligencia, concursantes con variopintas habilidades. Una jugadora, enfermera a punto de jubilarse, ha demostrado lo bien que toca las castañuelas. “¿Las utilizas también en la consulta?”, ha bromeado el presentador.

El inesperado talento de una enfermera en El 1%: “¿Las utilizas en la consulta?”

Lo que no podía faltar es una persona que contara chistes malos. “Qué fama, ¿por qué me los traéis aquí a mí?”, ha ironizado Arturo al conocer a Rocío. La participante ha intervenido tras la eliminación de su padre con la pregunta del 70%. “Venía despistado, creía que esto era un concurso de cocina”, ha bromeado él.

De tal palo, tal astilla. Rocío ha reconocido que ha heredado esa habilidad para los chistes malos y ha contado uno… ¡sobre culos! A Arturo le han gustado dos cosas, destacando la segunda teniendo en cuenta la temática: “La risa de quien cuenta el chiste y lo orgulloso que está tu padre”. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

El chiste malo sobre culos de una concursante de El 1%: ¡se ríe hasta su padre!
Mejores momentos | 19 de noviembre

El chiste malo sobre culos de una concursante de El 1%: ¡se ríe hasta su padre!

Arturo Valls se ha acercado a la concursante para comprobar de cerca su habilidad con las castañuelas y, por supuesto, para hacer bromas.

