El chiste malo sobre culos de una concursante de El 1%: ¡se ríe hasta su padre!

Arturo Valls atrae los momentos divertidos, lo que es uno de los grandes alicientes de El 1%. Por eso, se ha encontrado entre el público, además de mucha lógica e inteligencia, concursantes con variopintas habilidades. Una jugadora, enfermera a punto de jubilarse, ha demostrado lo bien que toca las castañuelas. “¿Las utilizas también en la consulta?”, ha bromeado el presentador.

Lo que no podía faltar es una persona que contara chistes malos. “Qué fama, ¿por qué me los traéis aquí a mí?”, ha ironizado Arturo al conocer a Rocío. La participante ha intervenido tras la eliminación de su padre con la pregunta del 70%. “Venía despistado, creía que esto era un concurso de cocina”, ha bromeado él.

De tal palo, tal astilla. Rocío ha reconocido que ha heredado esa habilidad para los chistes malos y ha contado uno… ¡sobre culos! A Arturo le han gustado dos cosas, destacando la segunda teniendo en cuenta la temática: “La risa de quien cuenta el chiste y lo orgulloso que está tu padre”. ¡Descúbrelo en el vídeo!