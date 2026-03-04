Antena3
Mejores momentos | 4 de marzo

La locura de Jorge Luengo con Roberto Leal: toda la magia la hace... ¡un desatascador!

El ilusionista ha sorprendido en Pasapalabra con una pincelada de sus espectáculos, y ha dejado boquiabierto al presentador.

La locura de Jorge Luengo con Roberto Leal

Alberto Mendo
Jorge Luengo sorprende en cada visita a Pasapalabra al mostrar hasta qué punto la magia puede ser original, diferente y divertida. En esta ocasión, ha dejado atónito a Roberto Leal al utilizar un diminuto desatascador. Ha sido una pincelada de los espectáculos que actualmente está realizando, T-Hipnotizo y Ensueños.

El ilusionista le ha pedido a Roberto su colaboración. “¡Duérmele!”, ha dicho Irene Junquera. El presentador ha bromeado con esta petición de hipnosis para que, de paso, le diga el truco: “Para hacerlo yo con mis niños”. Sin embargo, el mago ha sacado una baraja: “Vamos a intentar una locura con las cartas”. Lo curioso es el otro objeto que ha usado: un desatascador de un tamaño acorde a los naipes.

Roberto ya se ha quedado flipando con el primer truco que ha hecho Jorge. Sin embargo, el ilusionista lo ha complicado aún más, y el presentador ha terminado rendido a su genialidad. ¡Dale al play y descúbrelo!

