Sonsoles Ónega y sus hermanos, tras la muerte de Fernando Ónega: "Nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre"

Fernando Ónega, periodista cuya voz fue clave durante la Transición española, fallecía ayer en Madrid a los 78 años. Su muerte sorprendía a todo el país y dejaba huérfano al mundo del periodismo.

Hoy se ha instalado en Madrid la capilla ardiente, donde han acudido todo tipo de personalidades a despedir a Fernando Ónega. Grandes figuras como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez o la reina Letizia no han querido faltar a la cita, arropando a la familia del periodista.

Sonsoles Ónega, nuestra presentadora e hija de Fernando, no ha podido evitar emocionarse al hablar de su padre. "Estamos emocionados, conmovidos por el cariño inmenso", admite Sonsoles Ónega, "nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión".

Junto a sus hermanos Cristina y Fernando, han querido agradecer también el trato que han recibido en el hospital Ramón y Cajal. "Agradecer cómo le han cuidado y cómo nos han cuidado", afirma Cristina Ónega.

Antes de entrar de nuevo a la capilla ardiente, Sonsoles Ónega ha querido recordar la figura de su padre como un hombre que siempre tenía al menos un minuto para escuchar a sus compañeros y una muestra de cariño para quien tuviera al lado. "Ojalá podamos continuar su legado", termina diciendo.