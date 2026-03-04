Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Sonsoles Ónega y sus hermanos, tras la muerte de Fernando Ónega: "Nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre"

El martes 3 de marzo fallecía Fernando Ónega a sus 78 años. Una inesperada pérdida que deja un vacío importante no solo en su familia, sino en todo el país.

Sonsoles Ónega

Publicidad

Fernando Ónega, periodista cuya voz fue clave durante la Transición española, fallecía ayer en Madrid a los 78 años. Su muerte sorprendía a todo el país y dejaba huérfano al mundo del periodismo.

Hoy se ha instalado en Madrid la capilla ardiente, donde han acudido todo tipo de personalidades a despedir a Fernando Ónega. Grandes figuras como Mariano Rajoy, Pedro Sánchez o la reina Letizia no han querido faltar a la cita, arropando a la familia del periodista.

Sonsoles Ónega, nuestra presentadora e hija de Fernando, no ha podido evitar emocionarse al hablar de su padre. "Estamos emocionados, conmovidos por el cariño inmenso", admite Sonsoles Ónega, "nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión".

Junto a sus hermanos Cristina y Fernando, han querido agradecer también el trato que han recibido en el hospital Ramón y Cajal. "Agradecer cómo le han cuidado y cómo nos han cuidado", afirma Cristina Ónega.

Antes de entrar de nuevo a la capilla ardiente, Sonsoles Ónega ha querido recordar la figura de su padre como un hombre que siempre tenía al menos un minuto para escuchar a sus compañeros y una muestra de cariño para quien tuviera al lado. "Ojalá podamos continuar su legado", termina diciendo.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega y sus hermanos, tras la muerte de Fernando Ónega: "Nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre"

El Bocal

Vecina de Santander, sobre el accidente mortal de la pasarela de El Bocal: "Cuando las cosas no se cuidan, pasan desgracias"

Vicente Vallés

Las emotivas palabras de Vicente Vallés sobre Fernando Ónega: "Ha sido un gigante y los gigantes dejan una huella enorme"

María Rey
Última hora

María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa: "Fernando Ónega está recibiendo un homenaje digno de un hombre de Estado"

Pilar Vidal
Nos lo cuenta

La especial relación de Pilar Vidal y Fernando Ónega: "Yo no estaría aquí si él no me hubiera dado una oportunidad"

Tragedia Santander
Suceso

¿Cuáles fueron las causas de la tragedia que deja cinco estudiantes fallecidos en Santander?: "Es imperdonable es que no se vigilen las infraestructuras"

La ciudad de Santander permanece dos días de luto oficial tras el accidente en el que han muerto cinco jóvenes durante una excursión. Solo una persona sobrevivió a la caída desde un puente a una zona de rocas y fuerte oleaje.

Alcalde de Rota
CRISIS ESPAÑA-EEUU

¿Apoyo al no de España al uso de las bases americanas?, responde el alcalde de Rota: "A ellos no se les pasa por la cabeza irse"

En plena tensión entre España y Estados Unidos por el papel en los conflictos actuales, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, lanza un mensaje claro: tranquilidad absoluta y confianza total en la continuidad de una infraestructura que sostiene miles de empleos y es clave para la estrategia militar en Europa.

Paco García, productor aceite de oliva

Los miedos de un productor de aceite de oliva a las amenazas de Donald Trump a España: "Nos mata"

Vicente Vallés

Vicente Vallés lamenta la muerte de Fernando Ónega: "Ayer fue un día muy duro cuando nos enteramos de la noticia"

3_Decreciente

¡Raquel gana 1.034€ en el ‘panel de velocidad decreciente’!

Publicidad