Última hora
Matías Prats acude a la despedida de Fernando Ónega: "No era político, pero podría haber sido padre de la Constitución"
Fernando Ónega fallecía ayer en Madrid, dejando un legado imborrable en la historia de nuestro país. Una huella que siempre recordarán compañeros de profesión como Matías Prats.
El histórico periodista Fernando Ónega, referente de la Transición española, falleció ayer en Madrid a los 78 años. Durante décadas, su palabra acompañó a millones de ciudadanos en uno de los periodos más decisivos del país y hoy media España le dice adiós.
Este jueves, la capital acoge la capilla ardiente, hasta donde se han acercado amigos, compañeros y distintas personalidades para despedirse y mostrar su apoyo a la familia. Uno de los últimos en acudir ha sido Matías Prats.
El periodista de Antena 3 ha recordado a Fernando como un periodista "colosal" que ha hecho historia. "Ha entrado en los libros de historia de la comunicación", advierte, "no era político, pero podría haber sido padre de la Constitución".
Hoy, decimos adiós a una persona que ayudó a vertebrar nuestro país como lo conocemos. ¡Dale al play para escuchar las palabras de Matías Prats!
