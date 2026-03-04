Vecina de Santander, sobre el accidente mortal de la pasarela de El Bocal: "Cuando las cosas no se cuidan, pasan desgracias"

Siete jóvenes se encontraban haciendo una ruta por la playa de El Bocal (Santander), cuando una pasarela de madera cedió sobre un acantilado. Cinco de ellas han fallecido a causa del accidente, otra está hospitalizada en estado grave y la última, desaparecida.

Fue un ciclista que pasaba por allí quien llamó al 112 al escuchar los gritos de auxilio. Este pudo ver a una de las jóvenes agarrada a una roca y a otra luchando por sobrevivir en un mar embravecido.

Ahora, la prioridad es encontrar a Helena, la joven desaparecida, mientras muchos vecinos buscan depurar responsabilidades y denuncian que apenas dos días antes del accidente, un vecino llamó al 112 para alertar del mal estado de la pasarela.

"Si alguien hubiera comprobado el estado de la pasarela después de la llamada, esto no habría pasado", nos cuenta Pilar, una vecina de la zona, "es lamentable y, si las cosas no se cuidan, pasan desgracias".

Hoy, familiares y amigos de las víctimas lloran sus pérdidas, mientras muchos se hacen la misma pregunta: ¿se podría haber evitado el accidente?