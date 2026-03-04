Última hora
Hablamos con uno de los primeros españoles en regresar de la guerra: "Temía mucho por mis hijas"
Comienzan a llegar los primeros españoles que estaban atrapados en Oriente Próximo durante la guerra. Un regreso que parecía no llegar nunca y que les permite volver a respirar algo más tranquilos.
Se ha puesto en marcha el operativo para sacar de Oriente Próximo a más de 30.000 ciudadanos españoles sorprendidos por el inicio de la guerra. La violencia aumenta y Estados Unidos ha instado a todos los ciudadanos a salir del país cuanto antes, siempre que tengan la posibilidad de hacerlo.
Hasta ahora, alrededor de 175 españoleshan logrado regresar a España en un vuelo rcomercial. Sin embargo, miles siguen pendientes de una salida segura, atrapados entre la preocupación y la incertidumbre.
José Prados es uno de los primeros españoles que ha podido regresar a España. Este estaba de viaje en Abu Dabi junto a su mujer y sus dos hijas, que estaban especialmente asustadas.
"Llegué a ver desde la habitación del hotel el fuego antiaéreo", recuerda José Prados. "el sábado empezamos a oír alarmas y nos metieron en el sótano del hotel y pasamos allí toda la noche".
Por suerte, José Prados pudo reservar un vuelo y, aunque pasó mucho miedo por si les alcanzaba algún misil, finalmente todo tuvo un final feliz. "Estuvimos media hora rezando", advierte.
