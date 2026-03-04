Antonio Casado, amigo de Fernando Ónega: "Se lleva a la tumba una parte de su esposa, que le trasplantó un riñón"

El periodista Fernando Ónega, figura clave en la crónica de la Transición, murió ayer en Madrid a los 78 años. Su voz fue determinante para narrar el paso de la dictadura a la democracia, dejando una contribución histórica difícil de igualar en el periodismo español.

La capital acoge hoy la capilla ardiente, donde numerosas personas cercanas han querido rendirle homenaje y acompañar a su familia en estos momentos de duelo. Quienes más emocionados se han mostrado han sido sus hijos, Sonsoles, Cristina y Fernando.

Antonio Casado, periodista y amigo de Fernando Ónega, ha acudido a despedir a Fernando y a acompañar a su mujer, Ángela. "Allí he estado, llorando junto a su esposa", confiesa Casado.

Según nos cuenta, su mujer está muy conmocionada y ha vivido de cerca los problemas de salud de Fernando. "Fernando se lleva a la tumba una parte de su esposa, se le practicó un trasplante de riñón y, quien se lo donó fue Ángela", recuerda.

Hoy, no solo su familia tiene que enfrentar un vacío importante, sino también el mundo del periodismo, que despide a uno de sus grandes maestros.