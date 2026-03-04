Antena3
Muere Fernando Ónega

Antonio Casado, amigo de Fernando Ónega: "Se lleva a la tumba una parte de su esposa, que le trasplantó un riñón"

La muerte de Fernando Ónega ha conmocionado a todo su entorno. El periodista Antonio Casado nos cuenta cómo se ha vivido su despedida en Madrid, donde ha estado acompañando a la mujer de Fernando Ónega.

Antonio Casado

El periodista Fernando Ónega, figura clave en la crónica de la Transición, murió ayer en Madrid a los 78 años. Su voz fue determinante para narrar el paso de la dictadura a la democracia, dejando una contribución histórica difícil de igualar en el periodismo español.

La capital acoge hoy la capilla ardiente, donde numerosas personas cercanas han querido rendirle homenaje y acompañar a su familia en estos momentos de duelo. Quienes más emocionados se han mostrado han sido sus hijos, Sonsoles, Cristina y Fernando.

Sonsoles Ónega

Antonio Casado, periodista y amigo de Fernando Ónega, ha acudido a despedir a Fernando y a acompañar a su mujer, Ángela. "Allí he estado, llorando junto a su esposa", confiesa Casado.

Según nos cuenta, su mujer está muy conmocionada y ha vivido de cerca los problemas de salud de Fernando. "Fernando se lleva a la tumba una parte de su esposa, se le practicó un trasplante de riñón y, quien se lo donó fue Ángela", recuerda.

Hoy, no solo su familia tiene que enfrentar un vacío importante, sino también el mundo del periodismo, que despide a uno de sus grandes maestros.

Antonio Casado
El martes 3 de marzo fallecía Fernando Ónega a sus 78 años. Una inesperada pérdida que deja un vacío importante no solo en su familia, sino en todo el país.

