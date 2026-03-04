Irene Junquera se pone las ‘Zapatillas’ para brillar en La Pista: “Fan número 1 de El canto del loco”

Irene Junquera lleva dos victorias en sus dos duelos contra Jorge Luengo en La Pista, y ambas con pleno. La primera tuvo un toque hasta nostálgico con ‘El auto nuevo’ de Los payasos de la tele. Si esa canción apeló a sus recuerdos de la infancia, la de este programa ha llevado a la periodista hasta su juventud, incluso adolescencia. “Fan número 1 de El canto del loco”, ha revelado.

La invitada ha recibido, por lo tanto, un regalo en Pasapalabra. Se ha hecho merecedora siendo más rápida con el pulsador que su rival, que también habría acertado. El primer fragmento ha sido suficiente para arrasar con ‘Zapatillas’. Como le ha dicho a Roberto Leal, podría haber cantado el tema entero, e incluso la discografía completa. Por eso, el presentador la ha animado a que saliera a bailar con el mago.

Irene ha confesado que fue de las primeras fans de El canto del loco, desde sus inicios. “Yo los vi en La Elipa cuando no iba a verlos nadie”, ha comentado. Por su parte, Jorge ha revelado su gran relación con Dani Martín. Incluso cumplen años el mismo día: el 19 de febrero. ¡No te pierdas este gran duelo musical en el vídeo!