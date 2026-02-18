Antena3
Un “pecado” desequilibra a Adri en su estreno en El Rosco y Alejandro no perdona

El nuevo concursante ha cometido un fallo en la primera vuelta y los nervios han ido lastrándole después.

Un pequeño error desequilibra a Adri

Alberto Mendo
El Rosco ha estrenado duelo: Alejandro se ha enfrentado a Adri, nuevo concursante tras haber ganado a Francisco en la Silla AzulFrancisco, eliminado de Pasapalabra: da el relevo a Adri tras una inesperada derrota en la Silla Azul. El barcelonés llegó como aspirante y ha dado la sorpresa. Aunque ha ido superando sus nervios a lo largo del programa, han regresado al final y no ha podido evitar que su debut haya sido con una derrota. Eso sí, ha conseguido cumplir una promesa. “El motivo por el que estoy aquí es por mi padre, que el año pasado falleció”, ha comentado con emoción.

La de dedicatoria de Adri a su padre

La primera mitad de El Rosco ha transcurrido con bastante igualdad entre Alejandro y Adri. El punto de inflexión ha llegado cuando el nuevo concursante ha fallado en la P, pagando como ‘pecado’ haber respondido “palabrota”. En cualquier caso, ha sido el primero en completar la primera vuelta, con 17 aciertos.

Alejandro ha ido con más tranquilidad que en sus programas anteriores, pero su presión ha sido suficiente para que Adri haya empezado a arriesgar y a acumular errores. “Tengo que tirar todo”, ha comentado, consciente de que no le quedaba ya más remedio que seguir intentando la gesta mientras fuera posible. ¡Dale al play!

