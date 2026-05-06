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Mejores momentos | 6 de mayo

Javier cumple 50 programas en Pasapalabra con la filosofía de Rambo: “Día a día”

El concursante madrileño ha llegado a sus bodas de oro en su particular unión con Pasapalabra y ha reconocido que para él mismo es una sorpresa estar durando tanto.

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Javier cumple 50 programas en Pasapalabra con la filosofía de Rambo: “Día a día”

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Alberto Mendo
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Javier ha ido ganando galones desde que llegó a Pasapalabra y ya puede presumir de haberse consolidado en el concurso porque ha cumplido 50 programas. El madrileño ha podido celebrar esta cifra con la tranquilidad del último empate con David en El Rosco, un duelo que mantuvo a los espectadores en vilo hasta el último momento.

Tenso silencio en Pasapalabra: David le ofrece a Javier un pacto en El Rosco y deja abierto el desenlace

En este caso, que ha sido su octavo empate en 19 enfrentamientos, fue el barcelonés quien se plantó con 21 aciertos y Javier quien aceptó el pacto decidiendo no arriesgar. En el caso del concursante más veterano, su premio acumulado tras estas tablas ha alcanzado los 38.400 euros. No obstante, el dato destacado está precisamente en sus “bodas de oro” con Pasapalabra, como ha señalado Roberto Leal.

Javier ha recibido una gran ovación del público y de los invitados por este éxito, y el presentador le ha preguntado si es un hito que se había marcado. “Día a día, no sabía lo que iba a durar y es una sorpresa estar aquí”, ha afirmado el madrileño, una filosofía que a Dani Muriel le ha llevado a compararle con Rambo. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

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