¿Misterio o romance? La elección de Manu desata las risas en Pasapalabra

Roberto consigue saber, a veces, algo más de los concursantes gracias a las opciones que les ofrece en el ¿Dónde Están?. En función de por lo que se decanten, logra descubrir algún secreto o nuevo detalle de su vida. En esta ocasión, ha preguntado a Manu por dos temáticas de novelas: “¿Misterio o romance?”.

El concursante ha preguntado a los invitados de su equipo, a Soraya Arnelas y a Nicolás Coronado. “Tienes cara de romántico”, le ha respondido la cantante, llevando el tema más allá de la literatura. Sin embargo, la decisión ha ido por el otro lado, desatando las risas en el plató.

Manu se ha decantado por el misterio a pesar de que, en esta prueba, nunca suele haberlo tratándose de él. Si acaso, esta vez le ha puesto un poco de suspense porque no ha logrado completar el panel a la primera, sino a la tercera. ¡Revive este momento en el vídeo!