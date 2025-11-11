Antena 3 LogoAntena3
Marc Márquez, sobre su último Mundial de MotoGP: "Sentí una explosión de emociones que no había sentido nunca"

El piloto ha desvelado qué fue lo que sintió tras coronarse, una vez más, como campeón del mundo de MotoGP.

Marc Márquez ha llegado a El Hormiguero con la energía y determinación que lo definen dentro y fuera del circuito. El piloto ha compartido anécdotas, reflexiones y su visión sobre los retos que ha enfrentado en su carrera.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su sentimiento cuando, tras una época complicada, consiguió volver a coronarse como campeón del mundo de MotoGP. Según ha dicho, pese a haber ganado siete veces la categoría reina del motociclismo, esta fue la más especial de todas.

Sobre los problemas físicos que estuvieron a punto de hacerle colgar el mono, Marc ha dicho que "tenía que ganar para que la lesión fuese un recuerdo en mi carrera deportiva y no la marcara". ¡Así lo ha contado!
