Marc Márquez, sobre su último Mundial de MotoGP: "Sentí una explosión de emociones que no había sentido nunca"

Marc Márquez ha llegado a El Hormiguero con la energía y determinación que lo definen dentro y fuera del circuito. El piloto ha compartido anécdotas, reflexiones y su visión sobre los retos que ha enfrentado en su carrera.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su sentimiento cuando, tras una época complicada, consiguió volver a coronarse como campeón del mundo de MotoGP. Según ha dicho, pese a haber ganado siete veces la categoría reina del motociclismo, esta fue la más especial de todas.

Sobre los problemas físicos que estuvieron a punto de hacerle colgar el mono, Marc ha dicho que "tenía que ganar para que la lesión fuese un recuerdo en mi carrera deportiva y no la marcara". ¡Así lo ha contado!