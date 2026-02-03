Antena3
Alfredo, desalojado por la alerta extrema por lluvias en Andalucía: "Tengo miedo de lo que me pueda encontrar"

La borrasca Leonardo pone en alerta extrema a Andalucía, la comunidad más afectada de nuestro país que se prepara para un gran diluvio.

Alfredo

Continúa la cadena de borrascas en nuestro país y llega Leonardo, que ha puesto en alerta a varias comunidades, especialmente a Andalucía. Tanto es así que se han lanzado avisos rojos por "peligro extraordinario".

Alfredo vive en Puente de la Sierra (Jaén), donde los vecinos han tenido que ser desalojados por el riesgo de inundaciones. El riesgo de desbordamiento aumenta esta noche, cuando se espera que las lluvias no cesen.

"Tengo miedo porque no sé lo que me encontraré cuando vuelva", nos cuenta Alfredo, "necesito que pare de llover y volver a casa porque la alerta asusta".

Se espera que el aviso se alargue hasta el sábado, cuando el mal tiempo comience a dar tregua. Hasta entonces, los ciudadanos temen por sus casas y sus negocios, que se están resintiendo durante el temporal.

