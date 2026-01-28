Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de enero

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

La concursante se ha encontrado con estas dos opciones en el ¿Dónde Están? y el argumento que ha dado sobre su decisión ha sido brillante.

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa ha roto definitivamente su mala racha en el ¿Dónde Están? al completar al fin el panel tras varios días sin conseguirlo en Pasapalabra. En el pasado programa, la concursante también salvó la prueba pero, en realidad, fue Jalis de la Serna quien lo logró para ella. Esta vez ha sido ella misma quien, ya rozando el límite de tiempo, ha dado con la secuencia de números hasta el final.

Rosa rompe su mala racha en el ¿Dónde Están?... ¡gracias a Jalis de la Serna!

Roberto Leal le ha puesto a Rosa ante un curioso dilema al darle a elegir como opciones entre “competición” y “cooperación”. La coruñesa, como es habitual, lo ha consultado en su equipo, con Glòria Serra y Sergio Mur, pero ambos invitados lo han dejado en sus manos. Es entonces cuando la concursante ha dejado una respuesta ejemplar.

Tanto Rosa como Manu, así como muchos concursantes antes que ellos, siempre han subrayado que entre ellos hay más compañerismo que rivalidad porque, en realidad, compiten contra ellos mismos y contra El Rosco. La reflexión que ha dejado la concursante ha ido por este sentido. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

El cambio que Roberto Leal se compromete a hacer en Pasapalabra tras un fallo de Sergio Mur

El cambio que Roberto Leal se compromete a hacer en Pasapalabra tras un fallo de Sergio Mur

La inaudita investigación de Glòria Serra sobre Rosa en Pasapalabra: “Es nuestra especialista musical”

La inaudita investigación de Glòria Serra sobre Rosa en Pasapalabra: “Es nuestra especialista musical”

Miguel Lago
Entrevista

Miguel Lago se sincera sobre la adopción de su hijo Robinson: "Nadie te prepara para esto"

Julio Iglesias
Última hora

Julio Iglesias tendría grabaciones para demostrar que sus demandantes recibieron dinero: "Va a ir a por ellas y a por los medios"

paulina
Famosos

¿Puede Paulina Rubio perder la custodia de su hijo?: "Los informen han dañado su imagen"

Paulina Rubio y su exmarido, Colate Vallejo-Nágera, han dado su consentimiento para que su hijo declare ante el juez. Una intervención que da un paso más en la disputa por su custodia.

Consejos
Trucos

Consejos para conducir con climatología adversa: ¿qué hacer ante una nevada o una balsa de agua?

La borrasca Kristin nos ha dejado imágenes insólitas: carreteras cortadas, calles nevadas y una mañana que nos ha recordado más que nunca a Filomena. En Y ahora Sonsoles te contamos algunos trucos para circular por carretera con este tipo de temporal.

Sueca

Accedemos a la declaración del hijo del presunto asesino de Sueca: "Le pidió a su padre que no se suicidara"

Roberto Brasero

La odisea de Roberto Brasero para llegar a Antena 3 en plena nevada

Elena

Elena, atrapada durante la nevada con sus hijos: "He pasado tres horas metida en el coche"

Publicidad