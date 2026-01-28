La ejemplar respuesta de Rosa al tener que elegir entre “competición” y “cooperación” en Pasapalabra

Rosa ha roto definitivamente su mala racha en el ¿Dónde Están? al completar al fin el panel tras varios días sin conseguirlo en Pasapalabra. En el pasado programa, la concursante también salvó la prueba pero, en realidad, fue Jalis de la Serna quien lo logró para ella. Esta vez ha sido ella misma quien, ya rozando el límite de tiempo, ha dado con la secuencia de números hasta el final.

Roberto Leal le ha puesto a Rosa ante un curioso dilema al darle a elegir como opciones entre “competición” y “cooperación”. La coruñesa, como es habitual, lo ha consultado en su equipo, con Glòria Serra y Sergio Mur, pero ambos invitados lo han dejado en sus manos. Es entonces cuando la concursante ha dejado una respuesta ejemplar.

Tanto Rosa como Manu, así como muchos concursantes antes que ellos, siempre han subrayado que entre ellos hay más compañerismo que rivalidad porque, en realidad, compiten contra ellos mismos y contra El Rosco. La reflexión que ha dejado la concursante ha ido por este sentido. ¡Dale al play!