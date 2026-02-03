Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Debate

Madre a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Para mí llegó tarde, mi hija estaba obsesionada"

España pretende prohibir las redes sociales para menores de 16 años, una medida que ha dividido al país y, sobre todo, a los padres.

Madre a favor

Publicidad

Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de medidas "para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Así, se obligará a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad, prohibiendo las redes sociales a menores de 16 años.

La medida ha revolucionado al país, dividiendo a aquellos que lo consideran innecesario y poco útil y a aquellos que están a favor. Algunos padres, como Ana María, agradecen la medida.

La hija de Ana María está enganchada al móvil y a las redes desde los 12 años. Desde entonces, accedía a contenido para adultos, juegos de terror y demás contenido que llegaba a generarle pesadillas.

"Para mí la medida llega tarde", asegura Ana, "yo intenté quitarle el móvil a mi hija, pero los niños se las buscan, me hacía siempre un lío".

Como ella, muchos padres agradecen un mayor control de las redes para sus hijos. Y tú, ¿qué opinas? ¡Cuéntanoslo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Compartir piso con 12 personas

La insuficiente pensión de Begoña la obliga a compartir piso con 12 personas: "Nunca me imaginé que tendría esta forma de vivir"

Madre a favor

Madre a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Para mí llegó tarde, mi hija estaba obsesionada"

Gritos Esteso

Gritos de indignación en el funeral de Fernando Esteso: "¡Una vergüenza que no haya venido aquí un político!"

Alfredo
Última hora

Alfredo, desalojado por la alerta extrema por lluvias en Andalucía: "Tengo miedo de lo que me pueda encontrar"

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”
Se sinceran

¿Qué han aprendido los Sánchez Saborido de su viaje a Japón?: “Ahora está el triple de obsesionada”

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"
El sábado a las 22:00 horas

Manel Fuentes recibe a nuevos soñadores este sábado en Atrapa un millón: "Hoy puede ser tu gran noche"

Dos nuevas parejas de concursantes tratarán de conservar el millón de euros que se encontrarán nada más salir al plató.

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Una programación especial

El jueves es el gran día: así viviremos el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Tras un programa especial en el que descubriremos mejor a Manu y a Rosa, ambos visitarán El Hormiguero y, después, se emitirá el momento más esperado.

La infanta Cristina.

Pilar Vidal: "La infanta Cristina no ha superado lo que le hizo Iñaki Urdangarin y sus padres tampoco se lo perdonan"

Juan José Ballesta

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Juan José Ballesta, que nos presenta su nueva vida

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

Cuatro oportunidades de levantar el Exprés no son suficientes para Bea: “¡No la veo!”

Publicidad