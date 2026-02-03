Madre a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Para mí llegó tarde, mi hija estaba obsesionada"

Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de medidas "para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Así, se obligará a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad, prohibiendo las redes sociales a menores de 16 años.

La medida ha revolucionado al país, dividiendo a aquellos que lo consideran innecesario y poco útil y a aquellos que están a favor. Algunos padres, como Ana María, agradecen la medida.

La hija de Ana María está enganchada al móvil y a las redes desde los 12 años. Desde entonces, accedía a contenido para adultos, juegos de terror y demás contenido que llegaba a generarle pesadillas.

"Para mí la medida llega tarde", asegura Ana, "yo intenté quitarle el móvil a mi hija, pero los niños se las buscan, me hacía siempre un lío".

Como ella, muchos padres agradecen un mayor control de las redes para sus hijos. Y tú, ¿qué opinas? ¡Cuéntanoslo!