Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 18 de marzo

“¡I’ve got the power!”: Fele Martínez logra el pleno con el que se resarce en La Pista

El actor ha conseguido la victoria más contundente de los duelos que ha protagonizado contra Gorka Otxoa en Pasapalabra.

“¡I’ve got the power!”: Fele Martínez logra el pleno con el que se resarce en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

A la tercera, va la vencida. Fele Martínez ha ido de menos a más en cada duelo contra Gorka Otxoa en La Pista hasta acabar consiguiendo un gran pleno. De hecho, ha sido la victoria más contundente, pues en el primer enfrentamiento ni acertaron la canción y en el segundo el actor vasco sólo se llevó un segundo con ‘Magalenha’.

La samba les confunde: Gorka Otxoa y Fele Martínez se enredan en La Pista hasta descifrar ‘Magalenha’

Roberto Leal ya les animaba a los dos invitados afirmando: “Ésta sí”. A ninguno le ha disgustado el año, 1990, y han comprobado de inmediato que efectivamente se sabían este temazo. Fele, más rápido con el pulsador, se ha tomado un par de segundos para pensar y para terminar cantando: “¡I’ve got the power!”.

Como ha comentado el presentador, Fele ha esperado al último programa de esta visita para acabar dando el golpe. De esta manera, ha sumado cinco segundos para Alejandro. ¡Revívelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“¡I’ve got the power!”: Fele Martínez logra el pleno con el que se resarce en La Pista

“¡I’ve got the power!”: Fele Martínez logra el pleno con el que se resarce en La Pista

“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

“Cansado”: Alejandro confiesa el nivel de exigencia vivido en la Silla Azul

Beatriz Trapote

Beatriz Trapote confiesa cómo recibió el diagnóstico de que su hijo era autista: "Al principio pasas por un duelo"

Juan Antonio
En plató

Juan Antonio, amigo de Carlos Cánovas: "Iba a dejar a Silvia Tortosa, pero cuando le detectaron cáncer, decidió quedarse"

Hijo Quique Sánchez Flores
Nos lo cuenta

Pablo, el hijo de Quique Sánchez Flores que ha hecho un negocio de su miedo a volar

María del Monte
CASO ARNY

María del Monte responde a los ataques de Encarna Sánchez en el caso Arny: "Que Dios la tenga en su gloria, si es que puede"

El hermano de María del Monte fue uno de los imputados en el caso Arny. Pese a que finalmente se demostró su inocencia, muchas personas, como Encarna Sánchez, cargaron duramente contra él y contra su familia.

María del Monte
CASO ARNY

María del Monte recuerda la injusticia que vivió su hermano con el caso Arny: "Le destrozaron la vida"

Nuestra colaboradora vivió el caso Arny en primera persona. Su hermano fue uno de los imputados, al que señalaron desde el principio saltándose la presunción de inocencia.

Boticaria García

Cuidar el colchón, las almohadas o la ropa de cama: Boticaria García explica cómo poner tu casa a punto para evitar alergias

Hostelero

Hostelero de Málaga afectado por la cancelación de los trenes: "La Semana Santa va a ser un desastre"

Cairo

Cairo, el perro viral que ha enamorado a los reyes: "Sabemos que hay gente que ha superado depresiones gracias a sus vídeos"

Publicidad