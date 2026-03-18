“¡I’ve got the power!”: Fele Martínez logra el pleno con el que se resarce en La Pista

A la tercera, va la vencida. Fele Martínez ha ido de menos a más en cada duelo contra Gorka Otxoa en La Pista hasta acabar consiguiendo un gran pleno. De hecho, ha sido la victoria más contundente, pues en el primer enfrentamiento ni acertaron la canción y en el segundo el actor vasco sólo se llevó un segundo con ‘Magalenha’.

Roberto Leal ya les animaba a los dos invitados afirmando: “Ésta sí”. A ninguno le ha disgustado el año, 1990, y han comprobado de inmediato que efectivamente se sabían este temazo. Fele, más rápido con el pulsador, se ha tomado un par de segundos para pensar y para terminar cantando: “¡I’ve got the power!”.

Como ha comentado el presentador, Fele ha esperado al último programa de esta visita para acabar dando el golpe. De esta manera, ha sumado cinco segundos para Alejandro. ¡Revívelo en el vídeo!