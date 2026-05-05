La intrahistoria del baile de Dani Muriel al estilo Michael Jackson en Pasapalabra

“Aquí hay competitividad, sana, pero la hay”, ha descrito Roberto Leal sobre los duelos en La Pista entre Dani Muriel y Mariló Montero. Tanto es así que el actor se ha tomado la revancha de su derrota en el pasado programa, cuando la periodista acertó a la primera ‘Qué dolor’, aunque el momento se recordará realmente por el gazapo que Roberto protagonizó.

En esta ocasión, ha sido Dani quien ha hecho pleno al reconocer sin la más mínima duda ‘Thriller’, de Michael Jackson. Para celebrarlo, el invitado se ha animado a emular la coreografía del mítico videoclip. No obstante, su baile se ha encontrado con la estricta evaluación del presentador de Pasapalabra: “Hay una diferencia muy sutil entre hacer Michael Jackson o Chiquito”.

La broma ha desbloqueado a Dani un recuerdo de su infancia que ha querido compartir con todos. El actor ha contado cómo intentó hacer esta canción en una típica función del colegio, cómo se la preparó a conciencia… ¿Y qué le ocurrió en el escenario? ¡Dale al play y descúbrelo!